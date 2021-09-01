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Московский листок

В России побит рекорд по числу выявленных коррупционных преступлений

Опубликовано 01.09.2021 в разделе комментариев 0

коррупция прокуратура
В России побит рекорд по числу выявленных коррупционных преступлений

Генпрокуратура РФ зафиксировала в стране рекордное за восемь лет количество коррупционных преступлений.

«В текущем году зафиксировано максимальное за 8 лет число выявленных преступлений коррупционной направленности (24,5 тысячи). Относительно прошлого года их количество возросло на 16,5%», — говорится в сообщении ведомства.

Размер ущерба увеличился с 32,4 млрд до 39,4 млрд рублей. Около половины выявленных случаев коррупции приходится на взяточничество. По линии МВД за семь месяцев текущего года зарегистрирован 2 981 факт дачи взятки, 3 485 фактов получения взятки и 1 398 фактов посредничества во взяточничестве. Больше всего дел о взятках выявлено в Пермском и Ставропольском краях, в Санкт-Петербурге, Татарстане, Москве и Московской области.

В 2020 году по возбужденным уголовным делам ущерб от коррупции в России превысил 63 млрд рублей. С 2018 года Россия находится в подвале «Индекса восприятия коррупции», находясь рядом с Папуа—Новой Гвинеей, Ливаном и Ираном. Средний размер взятки в России превышает 600 тыс. рублей, сообщали в 2020 году сотрудники прокуратуры.

Честно говоря, не впечатляет. 63 миллиарда рублей – это всего лишь 800 миллионов долларов. Пожалуй, даже на состояние из списка Форбс если и тянет, то с самого конца… Не такие уж большие потери для экономики. В каждом третьем случае размер взятки не превышает 10 тыс. рублей.

Может, плюнуть на коррупцию и заняться производством?

 А.Б.



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