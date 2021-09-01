Почему мне не нравится акция "Дети вместо цветов"

Очень режет глаз и слух слово «вместо», да?

Идея этой первосентябрьской акции всем известна: вместо букета рекомендуют принести в школу один цветочек, потом собрать их в общий букет, а сэкономленные деньги перевести в благотворительные фонды на поддержку неизлечимо больных детей.

По-моему, первое сентября с детьми и цветами рифмуется так же хорошо, как 31 декабря с ёлкой и подарками. И традиция нести учителям букеты прекрасна — я вообще убежденный сторонник традиций, особенно когда они связаны с праздниками. А 1 сентября — мой любимый праздник и в ученическом, и в учительском качестве. Его символы — ушастый первоклассник с ранцем и букетом гладиолусов выше его роста и нарядная девочка с белоснежными бантами и охапкой нежных астр.

Почему — «вместо»? Дети — вместе с цветами! Я все понимаю: родному нашему государству не до больных детей, и благотворительность — единственный способ собрать для них какие-то реальные средства.

Представим невозможное: на один (один!) день 1 сентября все депутаты Государственной Думы (450 человек), члены Совета Федерации (около 200, там количество меняется все время), сотрудники Администрации Президента, руководители всех федеральных министерств и ведомств, а также депутаты всех региональных парламентов ОТКАЗЫВАЮТСЯ от заработной платы. И перечисляют её в эти самые благотворительные фонды на поддержку неизлечимо больных детей.

Такого не будет никогда. Поэтому — или цветы, или дети.