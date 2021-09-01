О мусоре бытовом и человеческом

Минэкономразвития выступило за перенос мусорной реформы, за которую россияне платят уже третий год

Минэкономразвития России предложило перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП) с 2022 на 2024 год. Об этом сообщается в заключении ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В Минэкономразвития отметили, что запланированный срок начала реформы «представляется нереализуемым».

Согласно текущей концепции РОП, к началу 2022 года в России должна быть введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров (либо уплата экосбора) будет поэтапно расти на 10% в год. Сейчас нормативы на утилизацию разных товаров и видов упаковки колеблются от 10% до 45% от объема их производства.

Отчетность об утилизации товаров или упаковки в рамках РОП, действующей с 2015 года, в прошлом году сдали только 20 тыс. компаний из примерно 4 млн, следует из данных Росприроднадзора. Всего с бизнеса за год было собрано около 4 млрд руб. Минприроды ранее прогнозировало, что после реализации реформы экосбор может вырасти до 136 млрд руб. в год. То есть в 2 раза больше, чем потери всей страны от коррупции…

Пенсионные накопления миллионов россиян сгорели в инфляции

Почти все негосударственные пенсионные фонды, работающие на российском рынке, по итогам первого полугодия получили отрицательную реальную доходность, следует из данных ЦБ РФ, опубликованных во вторник.

Из 41 НПФ 40 заработали на инвестировании меньше уровня инфляции как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам.

И хотя номинально активы фондов выросли, покупательная способность средств в их управлении по итогам полугодия сократилась суммарно на 107,2 млрд рублей.

То есть мало того, что у людей украли 5 лет жизни, так еще и после выхода на пенсию прожить на нее невозможно.

По-моему, гуманней было бы после 65 сразу отстреливать. А что?