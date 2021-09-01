Кто сможет изменить Устав Москвы в пользу горожан? Владимир Рыжков, кандидат в депутаты Мосгордумы и Александр Краснов обсуждают, что нужно резко изменить в столичном парламенте, чтобы он стал действительно законодательным органом, а не говорильней.



Рейтинг: 5.00, Голосов: 1 Поделиться