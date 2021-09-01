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Московский листок

Обзор новостей: В России запретили госзакупки импортных ноутбуков и микросхем

Опубликовано 01.09.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Трутнев разнес в пух и прах предвыборные планы "Единой России"

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2 Электронное голосование даст «Единой России» много голосов

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3 Россия будет помогать восстановлению Афганистана

 

4 В России побит рекорд по числу выявленных коррупционных преступлений.

 

5 Минэкономразвития выступило за перенос мусорной реформы, за которую россияне платят уже третий год

https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Пенсионные накопления миллионов россиян сгорели в инфляции

 

7 В России запретили госзакупки импортных ноутбуков и микросхем

https://forum-msk.org/material/news/1...

8 В Москве планируют построить более 500 православных церквей

 

9 Австралия полностью перейдет на энергию солнца

 



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