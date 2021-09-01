Обзор новостей: В России запретили госзакупки импортных ноутбуков и микросхем

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Трутнев разнес в пух и прах предвыборные планы "Единой России"
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Электронное голосование даст «Единой России» много голосов
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Россия будет помогать восстановлению Афганистана
4 В России побит рекорд по числу выявленных коррупционных преступлений.
5 Минэкономразвития выступило за перенос мусорной реформы, за которую россияне платят уже третий год
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Пенсионные накопления миллионов россиян сгорели в инфляции
7 В России запретили госзакупки импортных ноутбуков и микросхем
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 В Москве планируют построить более 500 православных церквей
9 Австралия полностью перейдет на энергию солнца
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