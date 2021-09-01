Обзор новостей: В России запретили госзакупки импортных ноутбуков и микросхем Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Трутнев разнес в пух и прах предвыборные планы "Единой России" https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Электронное голосование даст «Единой России» много голосов https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Россия будет помогать восстановлению Афганистана 4 В России побит рекорд по числу выявленных коррупционных преступлений. 5 Минэкономразвития выступило за перенос мусорной реформы, за которую россияне платят уже третий год https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Пенсионные накопления миллионов россиян сгорели в инфляции 7 В России запретили госзакупки импортных ноутбуков и микросхем https://forum-msk.org/material/news/1... 8 В Москве планируют построить более 500 православных церквей 9 Австралия полностью перейдет на энергию солнца



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