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Московский листок

Юбиляры у Минздрава. Или преступления без окорота

Опубликовано 02.09.2021 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Юбиляры у Минздрава. Или преступления без окорота

30 августа у Минздрава состоялся своеобразный юбилейный сход, участники которого собрались, чтобы вновь публично заявить о своих бедах и требовать встречи с Мурашко. Видимо, на преступления в медицинской сфере Минздрав предпочитает закрывать глаза. Иначе как объяснить, что безнаказанность данных преступлений и бездействие по ним высоких ведомств уже встретили свои юбилеи в 5 и 10 лет.

Гаянэ Амрахова уже несколько лет имеет онкологическое заболевание. Без лекарственного сопровождения при таких условиях не обойтись, но даже здесь находится место преступлениям. Препарата «Фазлодекс», так необходимого Амраховой, ей, как и многим другим пациентам, приходится не получать, но добиваться. Вместо него предлагаются дженерики. После такой замены Амрахова оказалась на грани жизни и смерти.

Профессорская консультация онкобольных (да и других сложных случаев) зависит от финансовых возможностей пациентов, что, впрочем, сейчас стало нормой в мире современной постройки капитала. Гаянэ Амрахова, лишённая доступа к назначенным ей лекарствам, необходимым консультациям, вынуждена сражаться за свою жизнь в нашем правовом государстве. Оптимизация хорошо позаботились о ней, как и о тысячах других наших сограждан, оказавшихся в сложной медицинской ситуации.

 

Врачи порой и сами готовы противостоять столь сомнительной оптимизации, но и для них находится свой жёсткий поводок.

 

Сауле Шайназарова относится как раз к числу тех честных, отважных врачей, которые не побоялись встать на сторону прав своих пациентов — она не пошла на согласие с руководством детской поликлиники Троицкой городской больницы, чтобы оказывать медицинскую помощь детям в неполном объёме, к игнорированию диагнозов на осмотрах (не ставьте - сколиоз, ставьте - здорова), чтобы не нарушать показатели отчётности.

 

Шайназарова не хотела подчиняться таким требованиям, в результате чего ей и была объявлена война — посыпались угрозы, фиктивные жалобы, вслед за ними штрафы и выговоры.

 

Развязка наступила 21 апреля 2016 года. Шайназарова была избита на своём рабочем месте сотрудниками полиции под руководством ряда должностных лиц самой поликлиники. Шайназарову били по ноге, по ключице, в грудь, вырвали руку, вызвали психиатров, но психиатры отказались забирать избитого детского врача в свою клинику и уехали.

 

Миновало пять с половиной лет с той поры. Рука у Шайназаровой по-прежнему не восстановлена, обидчики, устроившее избиение детского хирурга остались безнаказанны. В возбуждении против них уголовного дела Шайназаровой последовательно отказывают — якобы «за отсутствием событий указанных преступлений».

 

Фактически при поддержке госструктур отнята работа, заработок, честное имя. Шайназарову штрафуют, ей угрожают, преследуют, но в феврале 2021-го именно её поставили на профилактический учёт в полицию по УМВД Бирюлёво Западное, т.е. делают виновным того, чья вина заключается лишь в честном служении своим пациентам.

 

Вот и следующий юбиляр - Вера Шихова, мать искалеченного шахтёра. Она уже 10 лет добивается восстановления социальных прав для своего сына, потерявшего после аварии на шахте Зиминка города Прокопьевска и здоровье, и заработок, и дальнейшую возможность быть трудоустроенным.

 

Александр Шихов получил семь переломов в грудном отделе позвоночника, черепно-мозговую травму, инсульт, разрыв связок с обеих сторон левого коленного сустава, выпадение грыжи, у него развилось травматическое заболевание головного мозга, но МСЭ Прокопьевска отрицает взаимосвязь полученных Шиховым травм с аварией на шахте и даже отказывается подключать к делу документы о травме позвоночника. Начиная с 2017-го года Шихову и вовсе отказано в праве проведения МСЭ.

 

Его мать, Вера Шихова, ради защиты прав сына, с 2013-го года проводит в Москве бессрочный пикет, проживая на скамейках, то у Приёмной Президента, то у Останкино, но все высокие ведомства, включая Минздрав, нарушений прав в деле её сына не находят.

 

30 августа Вера Шихова вновь вышла на пикет к Минздраву. Неделю назад, 23 августа, здесь приняли её обращение, но велели ожидать ответа 2-3 месяца, и ожидать этого ответа дома. Другие юбиляры давали интервью, когда к ним подошли представители Приёмной. В результате переговоров от юбиляров были снова написаны заявления — на этот раз о личном приёме М. А. Мурашко, министра здравоохранения.



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