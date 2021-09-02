Профсоюзы голосуют за Безусловный базовый доход

Решение Исполнительного Комитета Союза профсоюзов России (СПР)

Заслушав сообщение председателя Межрегионального профессионального союза работников организаций социальной защиты и специалистов по социальной работе «Соцзащита» А.В.Соловьева о проекте введения в России безусловного базового дохода (ББД);

Констатируя, что:

на сегодняшний день в Российской Федерации даже при критически низкой планке уровня бедности составляет 19.6 миллионов человек. Этот показатель является стабильным на протяжении многих лет, несмотря на предпринимаемые, но недостаточные усилия государства;

принятый в нашей стране механизм социальной защиты через адресную помощь гражданам, связанной с многочисленными критериями нуждаемости, соответствующими справками и не менее многочисленным штатом собесов, занятых их расчетами, не решает поставленных задач по борьбе с бедностью;

России сегодня нужны прорывные решения, которые бы позволили победить бедность и сократить уровень социального неравенства, показатель которого является одним из самых высоких в мире, в разы. Так, на сегодняшний день соотношение доходов 10% наиболее богатых россиян к такому же числу самых бедных уже превышает 16 раз, а с учетом скрытых доходов расхождение может достигать от 28 до 36 раз;

введение безусловного базового дохода является ключом для сокращения такого неравенства и позволит сократить его как минимум в 2 раза (до 8 раз).

Основой финансового наполнения безусловного базового дохода могут стать:

- доходы от реализации Россией природных ресурсов (природная рента), включающие в себя сверхдоходы от реализации нефти, сохранение в бюджете НДС, возвращаемого сегодня экспортерам сырья, отмена налогового маневра в нефтяной сфере, реализуемого Правительством Российской Федерации, а также установление повышенных экспортных пошлин на любое необработанное сырье, вывозимое за пределы Российской Федерации;

- доходы, генерируемые от прироста ВВП за счет внедрения ББД и возвращающиеся в виде налогов и неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- доходы, полученные от реализации мер антикоррупционного характера в сфере государственных закупок.

Полагая, что Россия нуждается во введении ББД для следующих целей:

1) Регулирование рынка труда и сферы занятости

2) Преодоление проблемы бедности, обеспечение достойного уровня жизни уязвимых категорий населения

3) Смягчение проблемы социально-экономического неравенства

4) Обеспечение социальной справедливости (права на жизнь, равных возможностей)

5) Обретение гражданам большей свободы в выборе жизненной траектории, саморазвития и самосовершенствования

6) Экономии на административных расходах, которые необходимы при нынешней системе социальной помощи, связанной с многочисленными критериями нуждаемости, соответствующими справками и не менее многочисленным штатом собесов, занятых их расчетами;

При этом, наиболее значимые потенциальные позитивные эффекты введения ББД могут заключаться в:

1) Сокращении рабочего и увеличение свободного времени. (За счет отказа от работы на более, чем одной ставке.)

2) Снижении уровня и глубины бедности, обеспечение минимального уровня жизни уязвимых категорий населения

3) Снижении социально-экономического неравенства

4) Достижении большей социальной справедливости

5) Расширении свободы в выборе жизненной траектории, саморазвития и самосовершенствования

6) Более достойное самочувствие человека

Признавая, что при введении системы ББД повысится занятость в связи с тем, что у значительного числа работников отпадет необходимость работать сверхурочно или на более, чем одной ставке. Эти рабочие места смогут занять другие люди. Известно, что двое, работающих на полторы ставки, лишают работы третьего. При этом, относительно невысокий размер ББД не создаст стимулов к полному иждивенчеству для большинства наших трудолюбивых и добросовестных сограждан;

Полагая, что эффектом от введения ББД станет сокращение неформальной занятости: человек, имеющий ББД, реже будет соглашаться на работу без оформления гарантий, предоставляемых ТК РФ. Работники будут строже придерживаться технологической дисциплины, что приведет к повышению качества труда и росту конкурентоспособности отечественной продукции.

Соглашаясь с тем, что введение системы ББД окажет содействие в развитии свободных профсоюзов через снижение фактора «закрепощения» работников премиально-депремиальной системой оплаты труда. Это же относится и к моногородам, где угроза потеря работы на градообразующем предприятии снижает правозащитную активность работников.

Очевидно, что, имея гарантированный, пусть и скромный доход, работник сможет активнее участвовать в деятельности свободных профсоюзов;

Исполнительный комитет СПР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Настоящим Постановлением ИК СПР заявляет о поддержке проекта введения в Российской Федерации системы Безусловного базового дохода.

2. Поручить Комитету Межрегионального профессионального союза работников организаций социальной защиты и специалистов по социальной работе «Соцзащита» - членской организации Союза профсоюзов России, совместно с Правовой инспекцией труда СПР принять участие в деятельности по разработке механизмов введения и действия в РФ системы Безусловного базового дохода.

3. Поручить Межрегиональному профсоюзу "Соцзащита" совместно с Правовой инспекцией труда СПР разработать и предпринять меры по защите высвобождаемых, в случае введения ББД, служащих собесов.

Генеральный секретарь СПР Е.А.Куликов