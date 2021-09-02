Превратится ли  чистая Арктика  из мечты в реальность?...

Вот такое оно, арктическое лето - с утра ад кромешный: холодрыга, чёрное небо, ливень, свинцово-серая, вся в волнах и барашках Северная Двина, про такую погоду говорят - хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Днем - жара под тридцать, солнце печёт, чистейшее голубое небо - ни облачка, и матушка-Двина каких-то неописуемо бирюзовых, мальдивских оттенков.

Мы - делегаты международного форума «ECO-BARENTS-2021» - приехали в Архангельск второй раз за последние два года, Если в 2019 году основным лейтмотивом повестки стала мусорная реформа и события в Шиесе, то сегодня мусорные страсти уже улеглись, став при этом триггером внутриполитических изменений в самой Архангельской области: произошли властные перестановки, сформировались новые политики, но в атмосфере уже нет былой нервозности, и экологические проблемы можно обсуждать спокойно.



В этот раз Форум был организован в рамках общественной поддержки проектов и инициатив Российской Федерации в качестве Председателя Арктического Совета - в мае этого года Россия, сменив Исландию, заняла кресло председательствующей страны в Совете, - и посвящен экологическим проблемам стран Баренцева региона – России, Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии, обострившимся в период пандемии. Союз независимых экологов стран Баренцева Евро-Арктического региона БРИЗ (BRIES - Barents Region Independent Ecology Society) сообщил о создании премии имени норвежского эколога Курта Оддекалва, который известен всем миру как бескомпромиссный борец за чистоту природы Арктики и родной Норвегии. В начале этого года Курт Оддекалв трагически погиб, спасая свою собаку из ледяного плена.



Кроме участников из Архангельска, на Форум приехали делегаты ещё из пяти российских регионов - Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Карелии, Республики Коми В этом году было решено отдать приоритет зарубежным спикерам - пригласить в Архангельск мы их не смогли из-за коронавирусных ограничений, а услышать, как справляются с новыми вызовами скандинавские экологи, и какие у них ожидания от председательства России в Арктическом Совете, было важно



Открывая Форум, руководитель Центра экологического мониторинга «Помор» Тимофей Суровцев отметил, что Россия будет председательствовать в Арктическом Совете до 2023 года, и, принимая эстафету от предыдущего председателя, российское Правительство презентовало государственную программу социально-экономического развития Арктики, цель которой - создать условия для ускоренного экономического развития территорий арктической зоны, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, их инфраструктурная поддержка, а также содействие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. А вот экологическая повестка прописана в программе более чем схематично, что не может не вызывать тревоги.



Отдельная проблема - информационное сопровождение борьбы за экологию, которая зачастую принимает формы не сотрудничества, а наоборот, соперничества между разными странами, политизация экологической повестки. Масс-медиа скандинавских стран существенно превосходят российские по напористости, более многочисленны, работают на сильные лоббистские группы в своих странах. В этом неформальном информационном экорейтинге место России отнюдь не самое почётное - сказывается государственная политика правительств, находящихся с Российской Федерацией отнюдь не в комплиментарных отношениях. Скоординированные антироссийские медиа-кампании зачастую направлены на огульное обвинение России в том, что якобы только она загрязняет природу в регионе, тогда как абсолютно все страны допускают нарушения экологических норм в своей хозяйственной деятельности - для капиталиста главное прибыль, а не то, чистую ли воду будут пить те рабочие, которые эти прибыли обеспечивают. В Баренцевом регионе доминируют норвежские и финские СМИ - по роковому совпадению, именно сейчас уровень политических взаимоотношений этих стран с РФ упал до точки замерзания.



О нездоровой атмосфере в финских СМИ говорил хорошо известный в России, популярный финский политик, журналист и правозащитник Йохан Бекман. Причем травят в финских медиа нынче как левых экологических активистов, указывающих правительству на огрехи в природоохранной политике, так и правых политиков - например, депутата финского парламента Пяйви Рясянен, процитировавшую в своем личном фейсбуке Библию: после того, как в июне 2019 г. Евангелическо-Лютеранская церковь Финляндии, к которой она принадлежит, стала официальным партнёром гей-парада, депутат напомнила, что гласит Библия об отношениях полов, после чего против Рясянен было возбуждено пять уголовных дел. Развернута сегодня шумная медиа-кампания против двух финских депутатов, выступающих за сотрудничество с Россией, а среди нескольких убитых в последние годы журналистов, по сакраментальному совпадению, были именно симпатизанты дружбы с нашей страной. А вот как раз самые «экологические» финские политики - партия «Зелёных» - занимают резко антироссийские позиции, именно они тормозят строительство российско-финской атомной станции «Ханхикиви-1». Что до российской экологической прессы, то по мнению Бекмана, она гораздо менее развита, чем в его родной Финляндии, но зато куда более свободна.



Торд Бьорк, знаменитый шведский эколог, политик, сопредседатель Европейского Социального Форума и руководитель Союза зеленых Швеции, сравнил ситуацию с лесами в Швеции и Финляндии. В Финляндии около четверти лесных угодий находится в собственности государства, а две трети - в частных руках. Формально каждый пятый житель Финляндии - лесовладелец, семейные лесохозяйства - традиция страны, собственность на леса передается по наследству. В Швеции более 85% лесов принадлежит частным лесовладельцам, причем половина всех лесов находятся в индивидуальной собственности, в основном графов и баронов, в среднем на каждого крупного лесовладельца приходится 45 га леса. По словам Торда, леса в Швеции уже давно не народное достояние, их скупают крупные производители древесины. За справедливое распределение лесных угодий выступают шведские экоактивисты.



Торд объявил, что в следующем году в Стокгольме будет масштабный экологический форум - полугосударственный/полуобщественный, на нем будет представлено много независимых инициатив. Пригласив всех к участию, выразил надежду, что к следующему году ковидные ограничения снимут, и форум будет международным.



Обсудили со шведским коллегой и проблему обмена природоохранными технологиями. В России с 2014 года действует Федеральный закон о наилучших доступных технологиях, который позволяет в наибольшей степени обеспечивать охрану окружающей среды. Но нужно активно выступать против трансграничных ограничений - ограничений на поставку сырья и оборудования, которые усугубляют неравенство между странами, ставят их в неравные условия, не позволяя бедным, развивающимся странам, например, производить вакцины.



На онлайн-связи с нами - бывший президент Ассоциации саамов Норвегии, одна из руководителей Парламента саамских народов Норвегии Силье Карине Муотка. Силье родилась недалеко от Киркенеса, который мне показался образцом чистого зелёного города, а сами норвежцы его называют самым загрязнённым промышленным городом Норвегии). Силье подробно рассказывает о законодательном обеспечении саамских традиционных промыслов, земельных прав саамов. На севере Норвегии создана специальная организация Finnmark, которая рассматривает прецеденты нарушения земельных прав. Члены саамского парламента известны своей настойчивой борьбой против рудника Нуссир, загрязняющего Реппарфьорд («недавно даже Грета Тунберг поддержала протестующих», - замечает Силье). Правительство Норвегии выделяет гранты и не жалеет денег на очистные кампании, на поддержку энтузиастов, которые этим занимаются, но горнодобывающее предприятие в погоне за прибылями сводит все усилия на нет.



По мнению Силье Муотка, цель Арктического Совета - производить знания и делиться ими. От России, председательствующей в Совете, Силье ждёт Стратегии по снижению экологических рисков, выделения экологических компенсаций.



В России, кстати, проблем с правовым статусом и политикой в отношении коренных малочисленных народов Севера тоже немало - с конца 80-х годов тогдашние политиканы сумели превратить вполне реальные проблемы коренных народов, ведущих традиционное хозяйство, в таран для крушения СССР. Да и сегодня немало «активистов», спекулирующих на жизненных трудностях своего этноса. Широкую известность получила деятельность некоего Андрея Данилова, который называет себя саамом и претендует на представительство интересов этого маленького народа - недавно проживающий в Оленегорске Мурманской области и работающий на Оленегорском горно-обогатительном комбинате» («Олкон»), входящем в «Северсталь». В 2019 году Данилов потребовал от областного Минприроды права на бесплатную традиционную охоту, получил отказ, так как живет в городе, а не в тундре, и имеет место работы, и подал жалобу в Конституционный суд - мол, нарушены права представителя коренного народа. Несмотря на то, что Минприроды действовал по закону, КС встал на сторону истца - не совсем понятно, какой такой охотой в крупном городе собирается заниматься Данилов, но яркая страничка в портфолио для какого-нибудь скандинавского грантодателя готова - несгибаемый борец сокрушил страшного российского Левиафана. Годом раньше так называемый «Саамский парламент Кольского полуострова» почти единогласно - при одном голосе «против» - принял решение о самороспуске, но Данилов по-прежнему продолжает титуловать себя его представителем. К сожалению, из-за подобных проходимцев страдает реальное дело помощи малым народам, занимающимся традиционными промыслами.



Каждого скандинавского спикера мы просили подумать о том, кто мог бы быть номинирован от их стран на премию имени Курта Оддекалва. Силье Муотка номинировала Эллу Марию Исаксен - 22-летнюю эколога и музыканта, исполняющую саамскую фолк-музыку и саамский рок (!) Недавно Исаксен выиграла престижный норвежский музыкальный конкурс «Звёздные войны», а сейчас живет в лагере протестующих против рудника Нуссир.



В рамках Форума прошла и презентация нового проекта «Чистая Арктика». Её инициаторами стали арктические капитаны Геннадий Антохин из Владивостока и Дмитрий Лобусов из Мурманска. Капитаны понимают, что генеральную уборку российского Севера нужно проводить общими усилиями - очистить побережье Ледовитого океана и арктические острова от залежей металла, от старых ржавых бочек из-под топлива, от мусора. 9 арктических регионов (включая Якутию и Красноярск) разработали единую программу очистки северных территорий.



Сначала начинание поддержал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, поделившийся с экологами опытом ликвидации накопленного экологического ущерба в Кольском Заполярье. В итоге инициатива получила солидную государственную поддержку: в наблюдательный совет Чистой Арктики вошли экс-Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, Президент Российской Академии Наук Александр Сергеев, председатель партии «Зелёные» Андрей Нагибин, легендарный хоккеист, нынешний депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, ответственный секретарь Центрального Совета Всероссийского Общества Охраны Природы Елена Шаройкина



Самой трогательной частью Форума стало подведение итогов конкурса на лучшую экопубликацию, организованного Союзом Журналистов России и Ассоциацией «ЭКО-пресс». Назову лишь некоторые имена награжденных, пусть страна знает своих героев: Антон Данилов получил приз за душераздирающую статью о том, как люди гадят там, где живут, фотожурналист Денис Кожевников из норильской «Заполярной правды», студентка Архангельского САФУ Алина Ромашова, студентка журфака МГУ Любовь Крылова, журналист из Иванова Владимир Смирнов и архангельский фотожурналист Андрей Паршин за умопомрачительные фотографии белых медведей.



Превратится ли чистая Арктика из мечты в реальность?...