Кредо Мухина

Ну, кто лучше меня может написать о моём кредо для тех, кто моё кредо разделяет сегодня и разделит в будущем?

Кроме того, мне уже и пора написать что-то в таком духе.

10 августа 2021 года окончился испытательный срок, назначенный мне приговором по делу об ИГПР ЗОВ – третьему уголовному делу, возбуждённому против меня с 2008 года. Вполне можно ожидать нового преследования, нового ареста и нового реального срока. Сама по себе тюрьма меня не пугает. Хотя я пока и не чувствую упадка сил, но мне уже минуло 72 года, и когда бы я ни умер даже от естественных причин (не говоря уже о насильственной смерти), это уже не будет для меня в диковинку. А умереть в тюрьме было бы даже полезнее для того дела, вернее, для тех двух дел, которым я посвятил последние 40 лет жизни.

Что это за дела.

По степени важности самое главное из моих открытий (и самое трудное для понимания людьми несведущими) - это открытие гипотезы о цели жизни человека и человечества. Цель жизни человека – стать умом и руками природы.

Но это не всё, а для многих и не главное. Из этой цели природы и известных законов физики и химии следует научно-техническое и философское обоснование гипотезы о том, что человек после смерти своего тела не умирает. Да, я знаю, что всяких учений о бессмертии человека полно, но лишь моя гипотеза основана не на легендах, а на известных законах природы.

Кто об этом впервые слышит и кого это заинтересовало, того отсылаю к написанным мною книгами и статьям. Читать мои работы надо обязательно, но вот ссылаться на них не следует по обстоятельствам, о которых я скажу ниже.

Из этого моего открытия бессмертия следует очень важный вывод для каждого человека, правда оговорюсь, для каждого человека, способного мыслить. Это вывод о том, что после смерти тела человека ожидает либо активная жизнь, либо страшные мучения, как я полагаю, от сенсорной депривации.

Дураку, способному только верить или не верить, и верящему в то, что он родился исключительно для того, чтобы кушать и развлекаться, этот вывод не понять и не принять, - дураку достаточно веры в то, что после смерти тела с ним ничего плохого не случится.

А умного человека это обстоятельство заставляет задуматься над тем, как он живёт. Дело в том, что жизнь после смерти тела зависит от того, как человек сумел себя воспитать при жизни в теле – от самовоспитания зависит, станет ли данный человек после смерти тела частью ума природы или станет её малоценной частью. Иными словами, от самовоспитания зависит, сумеет ли данный человек пройти естественный отбор природы.

Для понимания доказательств этого моего открытия, надо понимать хотя бы школьную суть физики и химии, а эту суть сегодня очень мало, кто понимает, - сегодня школьный объём этих дисциплин даже академики не знают, и не знают не только из-за ущербности современного школьного образования, но и из-за узкой специализации исследований современных учёных. Современные учёные, работающие даже в области точных наук, в своей массе имеют крайне узкие, порою крайне неверные знания не только о сопредельных областях знаний, но и во всём его объёме о предмете, специалистами в котором они как бы являются. То есть тот же академик как бы «всех физико-математических наук», к примеру, прекрасно зная предмет своих исследований в физике, может не понимать всей физики в школьном объёме, а о химии вообще не иметь представлений. Соответственно, и такой академик будет не способен понять, в чём цель жизни человека, и поэтому ничем в этом вопросе не будет отличаться от простого крестьянина.

А понимать цель своей жизни очень важно, поскольку природа после смерти тела ведёт отбор людей не по их уму, тем более, не по количеству полученных им дипломов и написанных книг, а по морально-волевым критериям, - по наличию стремления жить во имя общих целей.

Из чего это следует?

Вдумайтесь – природа у нас одна, её интересы едины для всех её частей, в том числе они едины и для интеллектуальной части природы - для нас, для людей. И если человек не мусор природы, а частица природы, то тогда общая для всех составных частей природы цель природы будет и его целью.

Взгляните на естественный отбор в принципе. Что делает природа? Она отбирает наиболее приспособленные для целей природы особи, скажем, тех, чьи тела наиболее приспособлены для такой цели, как изменение климата. Но это только отбор тел, но ведь человек далеко не только тело.

Цель жизни человечества в целом и отдельного человека – жить для решения проблем природы, жить так, как и наш мозг живёт для решения наших проблем.

Это не значит, что нужно срочно записаться в экологи, ведь общество людей – это тоже часть природы, и живя ради достижения общих интересов, мы решаем одну из проблем природы и исполняем свою природную цель – исполняем то, зачем родились.

Тут всё просто. Задайте себе вопрос: сейчас, при жизни в теле вы живёте во имя общих целей? Скажем, во имя будущих поколений своего народа? Держите удары человекообразных животных и получаете удовлетворение от побед в служении обществу? Тогда и после смерти тела вы будете продолжать активно жить во имя достижения целей природы, потому что при этом будете получать удовлетворение от такой жизни. И именно вот таким – самостоятельно, без насилия живущим во имя общих интересов - вы и интересны для природы, как составная часть её ума. Таких естественный отбор природы и отбирает.

Ну и альтернатива. Вы не дурак и живёте во имя себя, любимого? Ну, тогда кому вы нужны, кроме себя? Даже сейчас, при жизни в теле? Природе вы тем более не нужны. Для неё вы мусор. Так, что утешайте себя мыслью, что после смерти тела наступят не ваши вечные мучения, а всё для вас закончится ничем. Почему-то закончится именно так. Уверуйте в это.

Верьте, что после смерти тела плохо вам не будет.

Второе по важности, но первое по времени из того, что мне удалось открыть, - это законы управления людьми. Согласно этим законам человек подчиняется тому, кто его наказывает и поощряет.

Соответственно, человек:

- может подчиниться начальнику (управляющему бюро) и этим выстроить бюрократическую систему управления, в которой будет жить и заниматься деятельностью;

- либо подчиниться делу, которое человек исполняет по собственной инициативе или по поручению начальника, и этим выстроить и встроиться в делократическую систему управления.

Сейчас во всём мире делократическая система управления применяется практически только в индивидуальном предпринимательстве, и посему мало кому видна, а в остальном мире властвует бюрократическая система управления людьми, и это страшно. Страшно уже даже не столько от её низкой эффективности, сколько от стремительного оглупления человечества. Человек теряет навыки самостоятельного мышления, поскольку при бюрократической системе управления за него думает начальник или составитель инструкций. Сегодня в мире ситуация доведена до состояния, когда уже и весь мир, и отдельные государства перестают управляться, поскольку и высшие руководители государств становятся бюрократами, не способными к самостоятельному мышлению.

Спасти мир и человечество может только смена системы управления с бюрократической на делократическую, причём, это надо начинать с самого верха. Надо привязать высшую власть – законодательную – к её делу – к достойной жизни народа, над которым законодатель имеет власть.

Для этого необходим закон ИГПР ЗОВ, согласно которому на каждых выборах высшей власти (законодателей), каждый избиратель кроме бюллетеней с новым составом законодательной власти, получит проект вердикта старому, сменяемому составу депутатов, в котором будет три строчки: «Достойны поощрения», «Достойны наказания» и «Без последствий». Если большинство избирателей решит отпустить старый состав законодателей без последствий, то депутаты оставят свои полномочия как сейчас – без последствий для себя. Если большинство избирателей решит поощрить власть, каждый депутат будет всемерно награждён. А если избиратели решат «Достойна наказания», то все до одного депутаты сядут в тюрьму на срок своего пребывания у власти.

Это не месть депутатам. Если уж они довластвуют до того, что большинство народа не сделает их героями, а осудит, то их и четвертовать будет мало. Это всего лишь препятствие проникновению во власть, подлецов и дураков. Это требование для того, чтобы депутаты из бюрократов стали делократами.

Причем, судить власть каждый избиратель будет не по каким-то там критериям, разработанным яйцеголовыми учёными, или по формальным показателям, которые массовый избиратель не понимает и которые легко подделать. Судить каждый избиратель будет исключительно исходя из собственного убеждения в вине и заслугах высшей власти, основанного на оценке избирателем своей собственной жизни – на том, доволен ли он участием предшествовавшей власти в своей жизни или нет.

Каждый гражданин получит реальный кнут и пряник для власти, и этими кнутом и пряником заставит каждого депутата служить себе, а не собственной глупости депутата или его счетам в заграничных банках. Народ (демос) получит власть (кратос) и возникнет ситуация, которая и описывается словом «демократия», а по-русски – «народовластие». Других способов создать эту ситуацию нет, и в любой стране преобразования начинать необходимо с этого.

Я уже выразил свою волю родственникам и друзьям – после смерти моего тела мой труп надо кремировать и пепел развеять. Мне не нужна «не зарастающая народная тропа» - она мне вредна по двум обстоятельствам.

Мне пока не удалось добиться реализации своих главных открытий, мало того, и сторонников у меня всё ещё мало из-за блокады моих открытий СМИ. А мои идеи объективны, это «законы природы», посему их могут открывать иные люди и без меня. И тот человек, кто их для себя откроет, должен получить авторское право на них – это лично он до этого догадался, - это лично он понял, как надо, а не какой-то там Мухин ему так сказал.

И есть ещё не менее важное обстоятельство.

В своей жизни я расследовал целый ряд мировых афер, и эти расследования перевели меня в разряд маргиналов. Лица, считающие себя интеллектуальной элитой России, не могут с результатами моих исследований согласиться, и не способны их опровергнуть, посему они вытолкали меня из своей толпы, и я действительно стал маргиналом.

Сами посудите.

Я утверждаю, что и Ельцин умер в 1996 году и был заменён артистами, играющими его роль; я утверждаю, что и Путин сразу же пришёл к власти с двойниками, быстро исчез, и вместо Путина неизвестные кукловоды выставляют артистов в роли Путина. Выставляют уже двадцать лет и ещё неизвестно, сколько будут выставлять. А «интеллектуальная элита» России по сей день или в зад целует этих артистов, на полном серьёзе видя в них Путина, или «борется с Путиным». Ну, как эта интеллектуальная элита может ко мне относиться? Эти люди во мне видят свою глупость, сомневаться в собственном уме им неприятно, и посему любое упоминание обо мне им отвратно.

Казалось бы, что можно было бы послать эту элиту в известные места, но тут не всё так просто. Эта «элита» властвует во всех СМИ, а от СМИ зависит скорость распространение моих главных идей. Поэтому всем, кто эти идеи понял, лучше эти идеи распространять лично от себя - не упоминая меня.

На самом деле отношение ко мне элиты ещё круче. В своё время, исследуя святой для еврейских расистов «холокост», я установил (правда, тут я не первый), что во времена Второй мировой войны уничтожались как евреи (по национальному признаку) только евреи СССР, причём, наши евреи уничтожались (расстреливались) по сговору нацистов в Германии, с одной стороны, и сионистов в Палестине и в США, с другой. А что касается европейских евреев – тех же польских, - то их никто в газовых камерах не травил. Их концентрировали в трудовых лагерях, чтобы после победы нацистов в войне вывезти в Палестину для заселения и создания будущего Израиля. Эти мои выводы исследования этого вопроса включили меня в число девяти самых главных отрицателей холокоста в мире.

А поскольку практически все средства МАССОВОЙ информации контролируются еврейскими расистами, то моё имя как красная тряпка для СМИ. Сам я, разумеется, не могу отказаться от этих своих работ и выводов – не могу лгать даже во имя главных целей, поскольку вызову сомнения и в их точности. И именно поэтому меня лучше никогда не упоминать в связи с реализацией моих, а теперь и ваших главных целей (если они таковыми стали).

Итак, тот, кто сочтёт для себя полезным выбрать мой путь, должен принять для себя гипотезу о своём бессмертии как факт, а общими целями для него могут быть многие цели. Главное, чтобы они не были целями его личного благополучия. То есть, если идёте в Думу, то надо идти, чтобы сделать народ, образно скажем, счастливым, и для того, чтобы самому стать счастливым от того, что вы это смогли сделать! А не для того, чтобы лично навороваться или для иных личных целей.

Это не значит, что надо вообще отказаться от целей личного благополучия – это не аскетизм, поскольку всё, что мешает личной жизни, не может способствовать и достижению общих целей. Но цели личного благополучия, как таковые, не могут быть целью всей жизни человека. Это должны быть частные цели, а главной целью обязаны быть общественно значимые цели.

Лично я уверен, что быстрее всего можно достичь нужного каждому человеку результата (как сейчас, так и после смерти тела) - это активное участие в делократизации сначала высшей власти в своей стране, а затем и всей жизни страны.

Но вы люди и вы вправе сами выбирать, что обществу важнее по вашему мнению и в данный момент.

На этом закончу – и так написал много.

Старался быть понятым, виноват, если не смог.