Уж и Потапенко сняли

Верховный суд России в среду отменил регистрацию Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму.

Потапенко выдвигался от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Основанием для отмены регистрации послужило обнаружение у него иностранных активов.

Ранее суд по тем же основаниям отменил регистрацию шестерых кандидатов от Партии роста.

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Почему-то не удивлен. Вот если бы суд восстановил Потапенко на выборах - это был бы номер.

Причины, по которым власть зачищает предвыборное поле, известны.

А почему Потапенко? Он симпатичный человек, со вполне адекватными взглядами, но неопасный - нет за ним ни железных колонн пролетариата, ни вездесущей мафии, ни каких-либо значительных денег, на которые можно было бы купить то и другое. К тому же выдвигается он от партии, которую независимой назвать очень непросто.

Но, видимо, так уже припекает, что любой мало-мальски адекватный кандидат - это уже угроза существующему порядку. Вот изберем его от "карманной" партии, а он отвяжется и начнет бузить в Думе...

Ну вот, не начнет.

А.Б.