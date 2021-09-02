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Московский листок

Евгений Ступин: Вариант снятия КПРФ рассматривается

Опубликовано 02.09.2021 в разделе комментариев 0

Депутат Мосгордумы от КПРФ в интервью Олегу Калачеву рассказывает, что и как нужно делать на этих выборах.



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