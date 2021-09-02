Канал "Социал Za", аффилированный с ФОРУМом. мск, открыл филиал в Щукино, московском муниципальном районе, где, в единственном в столице, сейчас идут выборы депутатов - "Социал-Za-Щукино".

Почему так вышло?

Потому что депутаты из Щукино в свое время не стали голосовать за продление себе полномочий, но заодно сохранили за своим муниципальным советом известную независимость. И сейчас в Москве только 5 районов из 140 наделены полным набором полномочий. Остальные даже помещений своих не имеют - ютятся в управах.

Это независимость позволила Щукину сформировать и первый совет, находящийся под контролем оппозиции, где коалиция КПРФ и "Яблока" имеет большинство, а "Единая Россия" - в оппозиции. И, кстати, весьма эффективной - например, сорвала принятие бюджета.

И вот сейчас выборы. Оппозиции необходимо сохранить большинство, партии власти это большинство отобрать.

Мы помогаем оппозиции. Открыли канал специально для Щукина - шлите свои материалы.

Там же планируем поместить 15 личных обращений кандидатов в депутаты к жителям, чтоб избиратели могли увидеть, что за люди, зачем идут во власть.

Приглашаем всех к сотрудничеству.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск