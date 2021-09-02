Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: если ты развязал этническое противостояние, оно тебя потащит за собой

Опубликовано 02.09.2021 в разделе комментариев 1

казахстан тюрьма
Анатолий Баранов: если ты развязал этническое противостояние, оно тебя потащит за собой

Дал интервью "Свободной прессе".

В Казахстане может появиться «новый «Талибан» (сильно запрещенный в РФ) во главе с людьми из глухой провинции, которые не знают истории, не готовы к цивилизованному миру, которые хотят жить по средневековым заветам предков, — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее ему, а также его коллегам по Госдуме - депутатам Вячеславу Никонову, Павлу Шперову, и Евгению Федорову казахские «активисты» пригрозили смертью за «посягательство» на территорию Казахстана. По мнению записавших видеообращение председателя казахского «Союза ветеранов» Мурата Мухамеджанова и главы незарегистрированной партии «Ел Тірегі» Нуржана Альтаева, российские политики давно вынашивают «грязные намерения» захватить Казахстан и отторгнуть «исконно казахские территории».

Главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов искренне удивлен поведению участников «Союза ветеранов», ополчившихся на тех, кто не боится сказать, что до 1936-го никакого Казахстана и не было: 

— Если не считать ветеранов Афганистана, которые уже сегодня довольно пожилые люди, казахстанские подразделения участвовали только в событиях в Таджикистане в размере батальона, — напоминает он. —Я встречался с ними на афганской границе, нормальные солдаты и офицеры: русские, украинцы, татары, немцы. Казахи тоже были, конечно. Не думаю, что они за это время сошли с ума. Да, самые большие потери на моей памяти понесли как раз казахские формирования, когда бросали новобранцев в бой…

А казахи, конечно, были и до 1936 года. Государственности не было в современном смысле. Письменность получили во второй половине 19 века. Первый каменный дом построили казаки в крепости Верная, которую сейчас называют Алма-Ата. До начала 20 века воевали луком и стрелами.

— Рост русофобии в Казахстане — процесс предсказуемый?

— Ещё лет десять назад было ясно, что на смену Назарбаеву придет та или иная националистическая группировка. Пришла группировка Токаева. Никаких неожиданностей, надо было просто следить за ситуацией. Не только в Киргизии, но и во всем регионе, включая Казахстан. Это упрек Администрации президента России.

— Что Москва может сделать?

— Сегодня нет большой проблемы принять у нас лишних в Казахстане русскоязычных граждан. Надо бы позаботиться правительству. Ну и ставить вопрос жестко: не хотите русских — придут китайцы, и растворят 12 миллионов казахов в своих полутора миллиардах.

— Власти Казахстана понимают, что опасно трогать русский язык и русских?

— На русском языке ведётся вся деловая жизнь, вся техническая документация. Без него — обратно на уровень индейцев. В Астане это понимают. «Русская карта» просто разыгрывается, никто русских истреблять, думаю, не планирует. Но другое дело — много ли русских захотят быть гражданами второго сорта? Россия рядом. Уедут. И приедут китайцы.

— Жириновский говорит об угрозе появления местного «Талибана». Более вероятны все же ассоциации с Украиной. Там заигрывание с национализмом привело к гражданской войне…

— Нынешние хозяева Казахстана этого не хотят, они богаты, привыкли жить по-европейски. Но есть логика процесса — если ты развязал этническое противостояние, оно тебя потащит за собой…



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Папа Карло написал 02.09.2021 14:55
Бывал я в Казахстане. В Алма-Ате весь народ говорит по-русски. А вот за пределами крупных городов выросло поколение, которое по-русски ни бе, ни ме, ни кукареку. У них там знание русского -этакий знак аристократизма. Агрессивного национализма не видел, но на всех сколько-нибудь значимых местах почти исключительно этнические казахи. Народ не самый интеллектуальный. С освоением наук, и в частности - медицины большие проблемы. Возможен ли в Казахстане Талибан и его приход к власти? Не знаю. но, думаю, вряд ли. Сознание у большинства уже не то. более европейское, что ли.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Изменились ли ваши планы по голосованию в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: В России запретили госзакупки импортных ноутбуков и микросхем
Обзор новостей: В России запретили госзакупки импо...
01.09.2021
Евгений Ступин: Вариант снятия КПРФ рассматривается
Евгений Ступин: Вариант снятия КПРФ рассматриваетс...
02.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов: если ты развязал этническое противостояние, оно тебя потащит за собой (1)
Канал "Социал Za", аффилированный с ФОРУМом. мск, открыл филиал в Щукино (0)
Юбиляры у Минздрава. Или преступления без окорота (1)
Евгений Ступин: Вариант снятия КПРФ рассматривается (1)
Уж и Потапенко сняли (11)
Кредо Мухина (14)
Превратится ли чистая Арктика из мечты в реальность?.. (5)
Профсоюзы голосуют за Безусловный базовый доход (4)
Обзор новостей: В России запретили госзакупки импортных ноутбуков и микросхем (2)
Олег Шереметьев: У нас есть только одна власть - чиновников и олигархов (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: С Днем республики, ПМР!
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Песков защищает ребенка, иностранный агент тренирует сборную, Лавров отец российских спортсменов
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: 30 лет назад была провозглашена НКР
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: "Никто таких денег не даст": Эксперт о "трансформации Украины" за $277 млрд
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Хотят перевести дух: политолог о том, куда США могут вторгнуться после Афганистана
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss