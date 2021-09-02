Анатолий Баранов: если ты развязал этническое противостояние, оно тебя потащит за собой

Дал интервью "Свободной прессе".

В Казахстане может появиться «новый «Талибан» (сильно запрещенный в РФ) во главе с людьми из глухой провинции, которые не знают истории, не готовы к цивилизованному миру, которые хотят жить по средневековым заветам предков, — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее ему, а также его коллегам по Госдуме - депутатам Вячеславу Никонову, Павлу Шперову, и Евгению Федорову казахские «активисты» пригрозили смертью за «посягательство» на территорию Казахстана. По мнению записавших видеообращение председателя казахского «Союза ветеранов» Мурата Мухамеджанова и главы незарегистрированной партии «Ел Тірегі» Нуржана Альтаева, российские политики давно вынашивают «грязные намерения» захватить Казахстан и отторгнуть «исконно казахские территории».

Главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов искренне удивлен поведению участников «Союза ветеранов», ополчившихся на тех, кто не боится сказать, что до 1936-го никакого Казахстана и не было:

— Если не считать ветеранов Афганистана, которые уже сегодня довольно пожилые люди, казахстанские подразделения участвовали только в событиях в Таджикистане в размере батальона, — напоминает он. —Я встречался с ними на афганской границе, нормальные солдаты и офицеры: русские, украинцы, татары, немцы. Казахи тоже были, конечно. Не думаю, что они за это время сошли с ума. Да, самые большие потери на моей памяти понесли как раз казахские формирования, когда бросали новобранцев в бой…

А казахи, конечно, были и до 1936 года. Государственности не было в современном смысле. Письменность получили во второй половине 19 века. Первый каменный дом построили казаки в крепости Верная, которую сейчас называют Алма-Ата. До начала 20 века воевали луком и стрелами.

— Рост русофобии в Казахстане — процесс предсказуемый?

— Ещё лет десять назад было ясно, что на смену Назарбаеву придет та или иная националистическая группировка. Пришла группировка Токаева. Никаких неожиданностей, надо было просто следить за ситуацией. Не только в Киргизии, но и во всем регионе, включая Казахстан. Это упрек Администрации президента России.

— Что Москва может сделать?

— Сегодня нет большой проблемы принять у нас лишних в Казахстане русскоязычных граждан. Надо бы позаботиться правительству. Ну и ставить вопрос жестко: не хотите русских — придут китайцы, и растворят 12 миллионов казахов в своих полутора миллиардах.

— Власти Казахстана понимают, что опасно трогать русский язык и русских?

— На русском языке ведётся вся деловая жизнь, вся техническая документация. Без него — обратно на уровень индейцев. В Астане это понимают. «Русская карта» просто разыгрывается, никто русских истреблять, думаю, не планирует. Но другое дело — много ли русских захотят быть гражданами второго сорта? Россия рядом. Уедут. И приедут китайцы.

— Жириновский говорит об угрозе появления местного «Талибана». Более вероятны все же ассоциации с Украиной. Там заигрывание с национализмом привело к гражданской войне…

— Нынешние хозяева Казахстана этого не хотят, они богаты, привыкли жить по-европейски. Но есть логика процесса — если ты развязал этническое противостояние, оно тебя потащит за собой…