Обзор новостей: В Москве разгорается скандал вокруг уволенного депутата от КПРФ

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Верховный суд России в среду отменил регистрацию Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Профсоюзы голосуют за Безусловный базовый доход
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Обещают индексировать материнский капитал
4 В ЖК «Зиларт» обвалился потолок в подъезде
5 В Москве разгорается скандал вокруг уволенного депутата от КПРФ
6 Как главред независимого издания должен разговаривать со следователями
7 Организаторы ВЭФ забыли пригласить Японию
8 США введут санкции против любого, на кого укажет Зеленский
9 Народ обсуждает: школьник уличил президента в незнании школьной программы
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