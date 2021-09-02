Обзор новостей: В Москве разгорается скандал вокруг уволенного депутата от КПРФ Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Верховный суд России в среду отменил регистрацию Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Профсоюзы голосуют за Безусловный базовый доход https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Обещают индексировать материнский капитал 4 В ЖК «Зиларт» обвалился потолок в подъезде 5 В Москве разгорается скандал вокруг уволенного депутата от КПРФ 6 Как главред независимого издания должен разговаривать со следователями 7 Организаторы ВЭФ забыли пригласить Японию 8 США введут санкции против любого, на кого укажет Зеленский 9 Народ обсуждает: школьник уличил президента в незнании школьной программы



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