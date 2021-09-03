Рождаемость в РФ рухнула до минимума за 20 лет

Население России продолжает стремительно сокращаться, несмотря на посулы «помощи и льгот», а также призывы чиновников рожать.

По последним данным Росстата, в первом полугодии 2021 года в России родилось 678,1 тыс. детей, что стало минимумом с 2001 года. Число умерших за тот же период составило 1,1 млн человек. Это на 265,5 тысячи человек, или 59%, больше показателей прошлого пандемийного года. Мигрантов приехало 66 тыс. Таким образом, естественная убыль населения составила 307,7 тыс. человек за полгода.

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Мы довольно пристально смотрим на демографические показатели - из всей статистики для оценки эффективности государства она самая важная.

Продолжительность жизни, показатели общественного здоровья - это главное, что должно оценивать общество, когда дает оценку власти.

Я уж и писал, и говорил: что толку от позитивных тенденций и разных индексов, если ты умер?

А.Б.