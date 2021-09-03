Русь-Украина как образ национальной идеи - воссоединение России

1 сентября пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина имеет больше прав называться Русью, чем Россия, поэтому страну следует переименовать в Русь-Украину. Также он подчеркнул, что сам глава государства уже не раз публично высказывался на этот счет.

Ну, мнение известного комика в исторических вопросах весьма важно, конечно. Тут у нас его коллега по цеху перепутал Северную войну с Семилетней, и ничего, проехали.

Кстати, эти комические ситуации связаны между собой. Путин поинтересовался, чего это Петра в войне со Швецией понесло на Украину?

И правда, чего это?

И, кстати, не в Киев, а в Батурин, где была ставка гетмана и который и был тогда столицей Украины. И никакого отношения к Киевскому княжеству и Киевской Руси в целом провинция польско-литовского государства Украина не имела. Как и Киев польских времен не имел никакого отношения к Киеву святого Владимира. Только место одно и тоже.

Это вообще приянто, продлевать себе историю.

Какое отношение нынешние греки имеют к Периклу и Аристофану? Даже язык, и тот другой. Равно и современные македонцы к Александру Македонскому. С таким же успехом современные жители Манхеттена могут звать себя "последними из могикан".

Какое отногшение современные парижане имеют к жителям римской Лютеции и даже к галлам? Да галлы на заре истории населяли вообще всю Европу, от Бретани до Малой Азии, откуда и пролив Геллеспонт, и Галлиполи. Галлия была вообще цизальпинская и трансальпинская. Какая больше галльская? Первыми войска Юлия Цезаря столкнулись, кстати, именно с цизальпинской Галлией, так там теперь не Франция вовсе, а Пьемонт. А трансальпинская Галлия тоже весьма относительная Франция - после падения Рима там образовалось сразу три крупных королевства: Нейстрия, Австразия и Аквитания - как можно заметить, ни одно ни разу не Франция. Франция появляется лишь когда корону случайно получает граф Парижский и области Иль-де-Франс. Но к галлам это никакого отношения не имеет.

Но вернемся к Руси-Украине.

Русей было несколько. Русь Киевская и Русь Галицкая, конкурировавшая с ней еще в довольно раннем средневековье. Была Русь Залесская, будущее Владимирское княжество и Московское государство. Была Новгородская земля, более древняя Русь, чем Киевская. Еще на юго-западе жили тиверцы и уличи, Русь Черная. Русь Белая, то есть Полоцкое княжество, где уже во времена Владимира Святого была своя княжеская династия. Да и Великое княжество Литовское и Русское тоже - именно ему принадлежала одно время вся историческая Русь от Карпат до Можайска и Волоколамска.

Так какая из Русей может зваться Русь-Украина?

По-хорошему, никакая. Но если натягивать сову на глобус, то Русь Галицкая, то есть королевство Галиции и Лодомерии в более поздние времена. Потому что Русь-Литва совсем другое государство. И Русь-Москва тоже. И именно Русь-Литва приобрела титул великого киевского князя, когда претендовала на древнее наследство.

У Москвы и правда прав никаких - еще великий князь Андрей Боголюбский отказался ехать княжить в Киев, и с тех пор владимирские князья на древний стол не претендовали. У них был свой, во Владимире.

Так что древние киевские регалии передавать нужно не в Киев, а либо в Минск, либо в Вильнюс.

Но при этом название "Русь" в равной степени принадлежит всем - никто ж не виноват, что была феодальная раздробленность.

Ну а акт о вхождении Украины в Россию так и прописывал: "Воссоединение Украины с Россией". То есть Россия была чем-то большим, чем Украина, включала в себя все "руси", не только киевскую...

И в принципе, изменение названия страны на Русь-Украину будет означать границу исторической несправедливости - отсоединения Украины от России. И цель будет обозначена таким образом - конечное воссоединение. Если Русь, то и народ там в основном русский. И надо ему жить в одном государстве.

А.Б.