"Новая газета" опубликовала запись совещания по фальсификации выборов в Королеве

В подмосковном Королеве прошел тренинг для руководителей участковых избирательных комиссий, на котором рассказывалось о методах фальсификации результатов выборов в Госдуму, чтобы «Единая Россия» смогла получить около 45% голосов. Об этом сообщает «Новая газета», издание опубликовало фрагменты аудиозаписи с тренинга, которую сделал один из его участников.

В ходе совещания женский голос — как предполагают собеседники «Новой», похожий на голос советницы главы Королева Жанны Прокофьевой – объяснил основную технологию фальсификации голосов избирателей — для этого будут подготовлены дубликаты избирательных списков. Один из списков будет предназначен для наблюдателей, а другой — для избирателей, объяснила куратор.

«Если вы все сделаете грамотно, то не сработает хоть умное, хоть глупое, хоть какое голосование», — говорит она.

По ее словам, избиркомам «интересна конкретная цифра и конкретная партия», которой надо обеспечить примерно 42–45% голосов. Название партии она не произносила, однако в ходе тренинга несколько раз упоминалась помощь «Единой России». По ее словам, такая задача была поставлена якобы Главным управлением территориальной политики правительства Московской области.

А вы, собственно, ждали чего-то другого?