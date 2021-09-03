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Московский листок

Приватизированная Россия: миллиардеры стали богаче на 40 миллиардов долларов

Опубликовано 03.09.2021 в разделе комментариев 1

путин экономика росстат минэкономики
Приватизированная Россия: миллиардеры стали богаче на 40 миллиардов долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 40,05 миллиарда долларов за январь-август этого года, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у совладелеца «Новатэка» Леонида Михельсона, находящегося на второй строчке рейтинга среди российских миллиардеров Его состояние с января выросло на 6,99 миллиарда долларов — до 31,8 миллиарда.

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов стал богаче на 5,83 миллиарда долларов. Теперь у него 28,9 миллиарда долларов. Он занимает третье место в списке.

Первое место среди российских миллиардеров сохранил один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, с начала года он стал богаче на 2,48 миллиарда долларов, его состояние составило 32,5 миллиарда.

Четвертое место занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 4,59 миллиарда, до 28,4 миллиарда.

Пятое место занял Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", он стал богаче на 4,94 миллиарда долларов, до 21,6 миллиарда.

Шестым в списке стал совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, его состояние с начала года выросло на 3,85 миллиарда долларов, до 21,1 миллиарда долларов.

В десятку также попали Алишер Усманов, Роман Абрамович и Виктор Вексельберг. Больше всех денег потерял бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко — 979 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров по отношению к ВВП страны оказалось рекордным по сравнению с другими странами. На долю миллиардеров из списка Forbes приходится около 35 процентов экономики России.

Что-то даже маловато. Видимо, в список Forbes попадают не все миллиардеры – например, вы там не увидите ни одного из высших чиновников России. Хотя на что-то они же покупают океанские яхты, замки в Европе и даже целые острова в теплых морях.

Не учитываются состояния криминальных авторитетов и кланов.

Не учитываются также семейные состояния, когда миллиардные суммы размыты между несколькими родственниками-владельцами.

По существу, правящей в стране олигархии принадлежит более 90 процентов национального богатства, просто это немного маскируется.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7912 написал 03.09.2021 11:20
Сраиль жирует?
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