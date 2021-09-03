Глава ВТБ заявил о невозможности работать в Крыму

Крупные российские банки не могут прийти на рынок Крыма из-за санкций, заявил в четверг в кулуарах Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, тема банковского присутствия на полуострове «иногда поднимается ура-патриотами».

«Но это невозможно, это попадание сразу под все санкции европейские, американские», -цитирует Костина РИА Новости.

По его мнению, крупнейшим российским банкам нет необходимости начинать работу в Крыму, потому что потребности населения и бизнеса полностью покрывают Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и банк «Россия».

Я б сказал, покрывают как бык овцу – вы бы глянули на комиссионные, которые берет РНКБ за снятие денег в банкомате даже с карты Сбербанка. Думаю, где-нибудь во вражеской стране, и то нет таких комиссионных.

Вот не понимаю! ВТБ – это банк для внешнеторговых операций в первую очередь. Во всех странах есть банкоматы ВТБ, также в объявленных недружественными. А в российском как бы Крыму – нет!

С другой стороны, а где банкоматы и офисы РНКБ в России, кроме Крыма? Только в Москве на Новослободской, где-то в глубине дворов есть маленький офис. А в других городах – так и нет вовсе!

Это как вообще называется?

А.Б.