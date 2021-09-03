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Московский листок

Глава ВТБ заявил о невозможности работать в Крыму

Опубликовано 03.09.2021 в разделе комментариев 2

деньги труд
Глава ВТБ заявил о невозможности работать в Крыму

Крупные российские банки не могут прийти на рынок Крыма из-за санкций, заявил в четверг в кулуарах Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, тема банковского присутствия на полуострове «иногда поднимается ура-патриотами».

«Но это невозможно, это попадание сразу под все санкции европейские, американские», -цитирует Костина РИА Новости.

По его мнению, крупнейшим российским банкам нет необходимости начинать работу в Крыму, потому что потребности населения и бизнеса полностью покрывают Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и банк «Россия».

Я б сказал, покрывают как бык овцу – вы бы глянули на комиссионные, которые берет РНКБ за снятие денег в банкомате даже с карты Сбербанка. Думаю, где-нибудь во вражеской стране, и то нет таких комиссионных.

Вот не понимаю! ВТБ – это банк для внешнеторговых операций в первую очередь. Во всех странах есть банкоматы ВТБ, также в объявленных недружественными. А в российском как бы Крыму – нет!

С другой стороны, а где банкоматы и офисы РНКБ в России, кроме Крыма? Только в Москве на Новослободской, где-то в глубине дворов есть маленький офис. А в других городах – так и нет вовсе!

Это как вообще называется?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Кто глава ВТБ Андрей Костин?
Крымчанин написал 03.09.2021 11:47
Кто такой глава ВТБ Андрей Костин?
Иностранный агент?
Вот его биография.Родился 21 сентября 1956 года в Москве в семье сотрудника аппарата ЦК КПСС Леонида Алексеевича Костина (1922&#8212;2016) и старшего преподавателя высшей математики в Академии труда Тамары Михайловны Костиной (в девичестве Семеновой)
В 1982&#8212;1985 годах &#8212; секретарь Европейского департамента МИД СССР.
В 1985&#8212;1990 годах &#8212; сотрудник посольства СССР в Великобритании (Лондон).
В 1990&#8212;1992 годах &#8212; первый секретарь, советник Европейского департамента МИД СССР.
Потом предпринимательство в пользу доллара.
Этому его учили на экономическом факультете МГУ?
Деньги - это товар?
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(без названия)
стоик7912 написал 03.09.2021 11:23
на каком полуострове буде Новый Иерусалим- Новая Хазария - Новый Сраиль?
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