Глава ВТБ заявил о невозможности работать в Крыму

Крупные российские банки не могут прийти на рынок Крыма из-за санкций, заявил в четверг в кулуарах Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, тема банковского присутствия на полуострове «иногда поднимается ура-патриотами».
«Но это невозможно, это попадание сразу под все санкции европейские, американские», -цитирует Костина РИА Новости.
По его мнению, крупнейшим российским банкам нет необходимости начинать работу в Крыму, потому что потребности населения и бизнеса полностью покрывают Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и банк «Россия».
Я б сказал, покрывают как бык овцу – вы бы глянули на комиссионные, которые берет РНКБ за снятие денег в банкомате даже с карты Сбербанка. Думаю, где-нибудь во вражеской стране, и то нет таких комиссионных.
Вот не понимаю! ВТБ – это банк для внешнеторговых операций в первую очередь. Во всех странах есть банкоматы ВТБ, также в объявленных недружественными. А в российском как бы Крыму – нет!
С другой стороны, а где банкоматы и офисы РНКБ в России, кроме Крыма? Только в Москве на Новослободской, где-то в глубине дворов есть маленький офис. А в других городах – так и нет вовсе!
Это как вообще называется?
А.Б.
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Крымчанин написал 03.09.2021 11:47
Иностранный агент?
Вот его биография.Родился 21 сентября 1956 года в Москве в семье сотрудника аппарата ЦК КПСС Леонида Алексеевича Костина (1922—2016) и старшего преподавателя высшей математики в Академии труда Тамары Михайловны Костиной (в девичестве Семеновой)
В 1982—1985 годах — секретарь Европейского департамента МИД СССР.
В 1985—1990 годах — сотрудник посольства СССР в Великобритании (Лондон).
В 1990—1992 годах — первый секретарь, советник Европейского департамента МИД СССР.
Потом предпринимательство в пользу доллара.
Этому его учили на экономическом факультете МГУ?
Деньги - это товар?
стоик7912 написал 03.09.2021 11:23