Глава Ростеха Чемезов заявил о превосходстве автомобилей Lada над Ford и KIA

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов во время марафона «Новое знание» заявил, что автомобили Lada не уступают по качеству иностранным машинам.

В частности, он высказал уверенность в том, что качество российских автомобилей Lada превосходит и китайские, и корейские бренды, и Ford.

«Они намного лучше, качественнее», — сказал Чемезов.

Даже странно, что сам Чемезов почему-то ездит не на Ладе…

Впрочем, если Петр Первый вел со Швецией Семилетнюю войну, как утверждает Путин, то почему бы Ладе не быть качественней Киа?

Но вот в чем загвоздка - Ростех контролирует производства большинства вооружений и военной техники. И что, превосходство наших танков, самолетов и прочего над вооружениями вероятного противника - тоже из разряда преимуществ "Лады" перед "Фордом"?

А.Б.