Обзор новостей: Глава ВТБ заявил о невозможности работать в Крыму

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Рождаемость в РФ рухнула до минимума за 20 лет
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Сбербанк прогнозирует снижение доходов российских граждан на 14% к 2035,
3 «Новая газета» опубликовала запись совещания по «фальсификации выборов» в Королеве
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Приватизированная Россия: миллиардеры стали богаче на 40 миллиардов долларов
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Вчера ночью умер Микис Теодоракис
6 В Нью-Йорке не меньше 11 человек погибли из-за наводнения от урагана “Ида”
7 Глава ВТБ заявил о невозможности работать в Крыму
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Топ-менеджеры продолжают приватизировать "Роснефть"
9 Глава Ростеха Чемезов заявил о превосходстве автомобилей Lada над Ford и KIA
https://forum-msk.org/material/news/1...
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