Обзор новостей: Глава ВТБ заявил о невозможности работать в Крыму Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Рождаемость в РФ рухнула до минимума за 20 лет https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Сбербанк прогнозирует снижение доходов российских граждан на 14% к 2035, 3 «Новая газета» опубликовала запись совещания по «фальсификации выборов» в Королеве https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Приватизированная Россия: миллиардеры стали богаче на 40 миллиардов долларов https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Вчера ночью умер Микис Теодоракис 6 В Нью-Йорке не меньше 11 человек погибли из-за наводнения от урагана “Ида” 7 Глава ВТБ заявил о невозможности работать в Крыму https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Топ-менеджеры продолжают приватизировать "Роснефть" 9 Глава Ростеха Чемезов заявил о превосходстве автомобилей Lada над Ford и KIA https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться