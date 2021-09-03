Евгений Попов показал избирателям, что достиг "национального стандарта благополучия"

У метро «Молодежная» видел куб с очень удачной рекламой журналиста Евгения Попова. На кубе изображен излучающий удовлетворение Попов и рядом надпись «Национальный стандарт благополучия».

Я сначала подумал, что это реклама элитного жилого комплекса, обеспечивающего жильцам «национальный стандарт благополучия» или инвестиционного фонда, чьи клиенты будут также довольны инвестициями, как изображенный на стенде Попов.

Потом понял, что это предвыборная реклама для избирателей, которым господин Попов сообщает, что уже достиг «национального стандарта благополучия» и готов стать депутатом Государственной Думы со скромной зарплатой в полмиллиона рублей. Что называется для себя уже поработал, теперь поработаю для людей.

Любопытно также, что на кубе есть эмблемка «Единой России», но без надписи «Единая Россия». Видимо, достигший «стандартов благополучия» Попов решил лишний раз не дразнить избирателей. Возможно, Попов таким хитрым образом показывает, что не совсем поддерживает партию власти и готов фрондировать. Типа значок повешу, а надпись делать не буду.