Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Евгений Попов показал избирателям, что достиг "национального стандарта благополучия"

Опубликовано 03.09.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 1

президент администрация
Евгений Попов показал избирателям, что достиг "национального стандарта благополучия"

У метро «Молодежная» видел куб с очень удачной рекламой журналиста Евгения Попова. На кубе изображен излучающий удовлетворение Попов и рядом надпись «Национальный стандарт благополучия».

Я сначала подумал, что это реклама элитного жилого комплекса, обеспечивающего жильцам «национальный стандарт благополучия» или инвестиционного фонда, чьи клиенты будут также довольны инвестициями, как изображенный на стенде Попов.

Потом понял, что это предвыборная реклама для избирателей, которым господин Попов сообщает, что уже достиг «национального стандарта благополучия» и готов стать депутатом Государственной Думы со скромной зарплатой в полмиллиона рублей. Что называется для себя уже поработал, теперь поработаю для людей. 

Любопытно также, что на кубе есть эмблемка «Единой России», но без надписи «Единая Россия». Видимо, достигший «стандартов благополучия» Попов решил лишний раз не дразнить избирателей. Возможно, Попов таким хитрым образом показывает, что не совсем поддерживает партию власти и готов фрондировать. Типа значок повешу, а надпись делать не буду. 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ассасин написал 03.09.2021 21:05
Богата, богата нынешняя рашка на клоунов, цирк уехал, а клоунов тьма...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Изменились ли ваши планы по голосованию в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Глава ВТБ заявил о невозможности работать в Крыму
Обзор новостей: Глава ВТБ заявил о невозможности р...
03.09.2021
"Черные дыры" избирательных комиссий
"Черные дыры" избирательных комиссий
03.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Евгений Попов показал избирателям, что достиг "национального стандарта благополучия" (1)
Обзор новостей: Глава ВТБ заявил о невозможности работать в Крыму (0)
Глава Ростеха Чемезов заявил о превосходстве автомобилей Lada над Ford и KIA (12)
Нужна революционная по своим психологическим параметрам элита (21)
Глава ВТБ заявил о невозможности работать в Крыму (7)
"Черные дыры" избирательных комиссий (0)
Приватизированная Россия: миллиардеры стали богаче на 40 миллиардов долларов (6)
"Новая газета" опубликовала запись совещания по фальсификации выборов в Королеве (6)
Русь-Украина как образ национальной идеи - воссоединение России (23)
Рождаемость в РФ рухнула до минимума за 20 лет (28)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Евгений Попов показал избирателям, что достиг национального стандарта благополучия
Дарья Митина Дарья Митина: Планета Нибиру, наконец, обрела прописку в ЦК КПРФ
Дарья Митина Дарья Митина: Доброе утро
Дарья Митина Дарья Митина: Как будто от меня отрезали кусок
Дарья Митина Дарья Митина: Прощай, товарищ!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss