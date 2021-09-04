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Московский листок

Планета Нибиру, наконец, обрела прописку в ЦК КПРФ

Опубликовано 04.09.2021 автором в разделе комментариев 0

кпрф зюганов шувалова
Планета Нибиру, наконец, обрела прописку в ЦК КПРФ

Жёлтой прессе, конечно, потроллить зюгановцев перед выборами - святое дело, но тут, извините, она ни капли даже краски не сгустила. Персонажи наподобие Светланы Пеуновой - типичная целевая аудитория нынешних зюгановцев с их пятичасовыми стояниями к поясу Богородицы, поздравлениями с Пасхой и Рождеством с первой страницы газеты «Правда», причем у Зюганова всегда «Христос Воскрес» на Рождество - вот что бывает, когда партийную прессу заставляешь писать о вещах ей чуждых и малопонятных. 

Недавно изгнанная из партии за то, что настоящий коммунист, возмущённая Елена Шувалова публично обратилась к партийным массам с призывом положить конец пребыванию в партийных рядах Николая Мишустина - монархиста и белодельца, ненавидящего большевиков за то, что они «Царя умучили», которого КПРФ ухитрилась выдвинуть кандидатом в ГД по Белгородской области.

До этого многолетний член фракции КПРФ, учёный Иван Никитчук ценой собственного партбилета выдавил наконец-таки из партсписка КПРФ ещё одного святошу-иконоцелователя Павла Дорохина (и это был гораздо более чувствительный удар по зюгановской репутации, поскольку Дорохин - мешок с деньгами, делегированный в ЦК КПРФ от чемезовского Ростеха, а Коля Мишустин - просто охранник и чесатель пяток Геннадия Андреевича). Дорохин, правда, партбилет зюгановской партии оплакивал недолго - пристроен торгпредом России в Италии. Вот вы что бы выбрали - торгпредом в Италию или в зюгановскую богадельню на партсобрание?..... 

Кстати, про Пеунову с планеты Нибиру. То, что она себе избрала никнейм и творческий псевдоним «Лада-Русь» - тоже глубоко символично. Вокруг Зюганова и его парламентской франшизы давно роятся как ушлые прихлебатели, так и просто городские сумасшедшие, одна из подобных карманных организаций - «Русский Лад», созданный по настоянию самого Зюганова и его духовных соратников - мракобесных партийных бонз Никитина и Кашина, скрежет зубовный для всех нормальных партийцев.. Эта палата № 6 - тусовка каких-то язычников-родноверов (Геннадий Андреевич, как политик с огромным стажем, все яйца в одну корзину не кладет - за православие в КПРФ отвечают сам Зюганов, депутат Гаврилов, возглавляющий парламентскую группу «по православным ценностям» и другие лучшие люди города). «Русский Лад - это шумливая безумная шоу-группа с капустой в бородах, выплясывающая с гуслями и бубнами впереди любого КПРФ-овского шествия. Помню, как охреневали делегаты от зарубежных компартий, приехавшие в Москву на 100-летие Великого Октября и с изумлением уставившиеся на язычников в медвежьих шкурах и лаптях во главе многотысячного шествия на московских улицах. 

Так что сокрушители вышек сотовой связи - это ещё полбеды. В ходе нынешней кампании КПРФ недополучит как минимум треть причитающихся ей голосов из-за оголтелого антивакцинаторства и истеричной борьбы с прививками. Хотя высшее руководство оправдывается, мол, не против прививок мы, а против увольнений, на местах идет настоящая антиваксерская вакханалия под знаменами КПРФ. Нормальные люди, у которых всё в порядке с памятью и мозгами, помнят, что коммунисты всегда были в авангарде общества и несли ему научный прогресс, что под руководством Коммунистической Партии Советского Союза победили чуму и за неделю справились со вспышкой чёрной оспы, а нынешние пляски кликуш не вызывает ничего, кроме недоумения.



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