Путин начал реабилитацию опричнины

Редактирование жития митрополита Московского Филиппа возможно, если будет подтверждена версия о непричастности соратника Ивана Грозного Малюты Скуратова к его убийству. Об этом заявил член синодальной комиссии по канонизации святых и межсоборного присутствия РПЦ протоиерей Владислав Цыпин, сообщает «РИА Новости».

Версию о том, что Скуратов не убивал митрополита Филиппа озвучил 3 сентября президент Владимир Путин. Он рассказал, что соратник Ивана Грозного «не проезжал, а если и проезжал, то мимо» места, где был убит Филипп.

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Что-то напоминает мне это старый анекдот про Сталина: кто-то из известных ученых пожаловался вождю, что в "Правде" переврали его фамилию, когда публиковали список награжданных.

- "Правда" не ошибается, меняй фамилию, - якобы ответил Сталин.

А тут сам Путин реабилитировал "первого чекиста" на Руси. Так что митрополита Филиппа считать не мучеником, а убитым при невыясненных обстоятельствах.

Путин-то известный историк, Семилетнюю войну со Швецией открыл. Думаю, учебники-то перепишут потихоньку... Всего-то и написать, что Северная война длилась не 21 год, а всего семь - никто даже и не заметит! И, мол, отдельные исследователи называли это войну Семилетней, пока не случилась семилетняя война в середине 18 века...

А.Б.