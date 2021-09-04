Стоимость парковочных мест в Центральном округе Москвы на большинстве улиц составляет сумму, которая весьма чувствительна для карманов многих москвичей.

Но жадность не знает границ и весной этого года на почти на 200 улицах, расположенных в Центре города, стоимость парковки выросла до 380 рублей в час.

После этого на заседании Московской городской Думы мной был озвучен депутатский запрос в адрес прокурора города Москвы Д.Г.Попова с требованием провести прокурорскую проверку необоснованности увеличения стоимости парковочных мест.

Ответ поступил от Заместителя прокурора города Москвы С.Н.Савенкова.

Как и предполагала, никаких внятных обоснований я не получила. Да их и быть не может, поскольку повышение обусловлено только тем, что люди без парковки обойтись не могут. Кто-то провожает деткй в школу, кто-то приехал семьёй погулять, кто-то привез продукты родителям, да мало ли по какой причине. А монополия - у Дептранса.

Поскольку я в своём запросе настаивала на том, что повышение цен совершенно неоправдано, то в ответе прокуратуры содержится совершенно замечательная фраза о том, что размер платы за парковочное место не подлежит принудительному ограничению в соответствии с положениями закона о конкуренции.

Кто с кем, интересно, и кто конкурирует? Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сам с собой? Или с Правительством Москвы?

Разумеется, этот ответ меня не удовлетворил, и мной направлен новый запрос прокурору города Москвы Д.Г.Попову.