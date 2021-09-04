Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Жадность не знает границ

Опубликовано 04.09.2021 автором Елена Шувалова, депутат МГД в разделе комментариев 0

#парковки #цодд #дептранс #правительствомосквы
Жадность не знает границ

Стоимость парковочных мест в Центральном округе Москвы на большинстве улиц составляет сумму, которая весьма чувствительна для карманов многих москвичей.

Но жадность не знает границ и весной этого года на почти на 200 улицах, расположенных в Центре города, стоимость парковки выросла до 380 рублей в час.

После этого на заседании Московской городской Думы мной был озвучен депутатский запрос в адрес прокурора города Москвы Д.Г.Попова с требованием провести прокурорскую проверку необоснованности увеличения стоимости парковочных мест.

Ответ поступил от Заместителя прокурора города Москвы С.Н.Савенкова.

Как и предполагала, никаких внятных обоснований я не получила. Да их и быть не может, поскольку повышение обусловлено только тем, что люди без парковки обойтись не могут. Кто-то провожает деткй в школу, кто-то приехал семьёй погулять, кто-то привез продукты родителям, да мало ли по какой причине. А монополия - у Дептранса.

Поскольку я в своём запросе настаивала на том, что повышение цен совершенно неоправдано, то в ответе прокуратуры содержится совершенно замечательная фраза о том, что размер платы за парковочное место не подлежит принудительному ограничению в соответствии с положениями закона о конкуренции.

Кто с кем, интересно, и кто конкурирует? Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сам с собой? Или с Правительством Москвы?

Разумеется, этот ответ меня не удовлетворил, и мной направлен новый запрос прокурору города Москвы Д.Г.Попову.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Изменились ли ваши планы по голосованию в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Глава ВТБ заявил о невозможности работать в Крыму
Обзор новостей: Глава ВТБ заявил о невозможности р...
03.09.2021
"Черные дыры" избирательных комиссий
"Черные дыры" избирательных комиссий
03.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Жадность не знает границ (0)
Путин начал реабилитацию опричнины (0)
Планета Нибиру, наконец, обрела прописку в ЦК КПРФ (0)
Превратим пенсионный вопрос в орудие политической борьбы против капитализма (1)
Евгений Попов показал избирателям, что достиг "национального стандарта благополучия" (3)
Обзор новостей: Глава ВТБ заявил о невозможности работать в Крыму (0)
Глава Ростеха Чемезов заявил о превосходстве автомобилей Lada над Ford и KIA (12)
Нужна революционная по своим психологическим параметрам элита (22)
Глава ВТБ заявил о невозможности работать в Крыму (8)
"Черные дыры" избирательных комиссий (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Как мы провели этим вечером
orphoprosecutor orphoprosecutor: Утреннее вечернее платье
Дарья Митина Дарья Митина: Голосуйте за Колобка, голосуйте за социализм!
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Евгений Попов показал избирателям, что достиг национального стандарта благополучия
Дарья Митина Дарья Митина: Планета Нибиру, наконец, обрела прописку в ЦК КПРФ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss