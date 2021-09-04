Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Когда не о чем говорить. Новостные ленты пестрят квазипроблемами

Опубликовано 04.09.2021 автором Игорь Олин в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Когда не о чем говорить. Новостные ленты пестрят квазипроблемами

Чиновники и депутаты партии власти (яркий пример г-н Песков, пресс-секретарь главы государства) с трудом сдерживают радостные эмоции, но весь их цветущий вид не позволяет усомниться, что в душе они если не пускаются в пляс, то уж в ладоши хлопают до посинения. Давнее желание заткнуть рот неудобным СМИ стало сбываться как по мановению волшебной палочки. Издания закрываются, запрещаются, блокируются, объявляются иноагентами. Жить чиновникам и депутатам стало лучше, жить им стало веселее.

На зачищенной информационной поляне "всё хорошо, прекрасная маркиза". С утра и до вечера на все лады и обо всём только Песков, Путин, Лавров, Шойгу и доктор Мясников. Прошлое было великим, настоящее великолепно. На ТВ привычно надрывают глотки по поводу бедствий в Америке, Европе и Украине. У нас духовность, у них загнивание и разврат. Облик и рык телеведущих Соловьёва, Скабеевой и др. укладывается в концепцию из единственной фразы - "Пасть порву", злодеи Хичкока писают в штанишки.

И всё-таки оставшимся каналам, газетам, радиостанциям новости выдавать надо. На их беду уже перебраны все сплетни шоу-бизнеса, а съездом "Единой России" публику не привлечёшь. Общество так устроено, что от прессы ждут острых материалов, расследований, критики, фельетонов, сатиры, вскрытия проблем и недостатков, а где их взять, если органы власти, чиновников и депутатов трогать нельзя?

Вот и вытаскивают федеральные СМИ на свет божий темы и события, которые в былые времена удостаивались внимания разве что бабулек на скамеечках во дворах возле подъездов. Взахлёб обсуждается исполненный преподавательницей восточных танцев 1 сентября в одной из школ Хабаровска "танец живота". Сотни мнений, петиции родителей, гневные тирады, заявление директора об увольнении - всё "срочно в номер", словно Гагарин полетел. Такое пристальное внимание не идёт ни в какое сравнение с прошлогодними многотысячными митингами горожан в защиту губернатора Фургала, тогда их вовсе не упоминали.

Красноярская девятиклассница выложила в TikTok запись беседы с учителями, которые отчитывали её за красные волосы и вызывающий макияж. Три миллиона просмотров после новостной рекламы информагентств. Не об инфляции, не о коррупции, не о социальных язвах, не о политических баталиях - о малолетней дурочке с телефоном предпочитают вещать нынешние "журналисты". Их можно понять - это безопасно.

Настоящая информационная круговерть была устроена вокруг мальчика, поправившего президента насчёт Северной и Семилетней войн. Эфирного времени этот эпизод накануне выборов получил больше, чем все политические партии вместе взятые. Впрочем, чему удивляться, если современные правители полагают, что историю можно изменить, запретив упоминать определённые факты и их трактовки?

С развитием социальных сетей возник феномен, когда у массы людей возникает представление, что если не запечатлеть и не запостить какое-либо событие со своим участием и упустить из-за этого "лайки", то его вроде как и вовсе не происходило в их жизни. Нечто похожее мы наблюдаем в коридорах власти, которая убеждает себя, что если пресечь публичные разговоры о проблемах, то проблемы исчезают. Это ещё раз доказывает, что нынешние "патриоты" понятия не имеют об отечественной истории. До них так считали Николай I, начавший "чугунным" цензурным уставом и кончивший позором Крымской войны, и Николай II со своей кликой, доведшие страну до революции и войны гражданской.

От редакции: Именно поэтому не ленитесь читать новости на ФОРУМе.мск, который пока еще существует, и даже расширился новостной лентой в видеоформате на "Социал Za", Главтеме и других оппозиционных видеоканалах.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
права человека прежде всего!
право-защитник написал 04.09.2021 09:44
Тут на днях на полном сурьезе интеллигенты на одном теле-шоу обсуждали очень важную проблему: права человека. Одна известная балерина (кобылица, которая любит публиковать свои фотки с раздвинутыми ногами и которую я ни разу не видел в...балетных партиях, а лишь на разных теле-шоу) возмущалась (якобы), что в сети выложили фото, как она на своем загородном участке у своего фешенебельного дома под сосной на лужке справляла естественные надобности. В теле-шоу юристы, артисты, спортсмены, психологи пришли к выводу, что дама имеет все ПРАВА на своем участке писать там, где захочет. А кому не нравится (забор у нее не сплошной), могут не смотреть, а отвернуться. Важнейший вопрос о правах человека обсуждался около часа.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Изменились ли ваши планы по голосованию в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Глава ВТБ заявил о невозможности работать в Крыму
Обзор новостей: Глава ВТБ заявил о невозможности р...
03.09.2021
Об экономика и политике в эпоху застойного кризиса
Об экономика и политике в эпоху застойного кризиса
04.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Об экономика и политике в эпоху застойного кризиса (0)
Когда не о чем говорить. Новостные ленты пестрят квазипроблемами (1)
Жадность не знает границ (0)
Путин начал реабилитацию опричнины (8)
Планета Нибиру, наконец, обрела прописку в ЦК КПРФ (2)
Превратим пенсионный вопрос в орудие политической борьбы против капитализма (2)
Евгений Попов показал избирателям, что достиг "национального стандарта благополучия" (5)
Обзор новостей: Глава ВТБ заявил о невозможности работать в Крыму (0)
Глава Ростеха Чемезов заявил о превосходстве автомобилей Lada над Ford и KIA (12)
Нужна революционная по своим психологическим параметрам элита (24)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Как мы провели этим вечером
orphoprosecutor orphoprosecutor: Утреннее вечернее платье
Дарья Митина Дарья Митина: Голосуйте за Колобка, голосуйте за социализм!
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Евгений Попов показал избирателям, что достиг национального стандарта благополучия
Дарья Митина Дарья Митина: Планета Нибиру, наконец, обрела прописку в ЦК КПРФ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss