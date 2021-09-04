Когда не о чем говорить. Новостные ленты пестрят квазипроблемами

Чиновники и депутаты партии власти (яркий пример г-н Песков, пресс-секретарь главы государства) с трудом сдерживают радостные эмоции, но весь их цветущий вид не позволяет усомниться, что в душе они если не пускаются в пляс, то уж в ладоши хлопают до посинения. Давнее желание заткнуть рот неудобным СМИ стало сбываться как по мановению волшебной палочки. Издания закрываются, запрещаются, блокируются, объявляются иноагентами. Жить чиновникам и депутатам стало лучше, жить им стало веселее.

На зачищенной информационной поляне "всё хорошо, прекрасная маркиза". С утра и до вечера на все лады и обо всём только Песков, Путин, Лавров, Шойгу и доктор Мясников. Прошлое было великим, настоящее великолепно. На ТВ привычно надрывают глотки по поводу бедствий в Америке, Европе и Украине. У нас духовность, у них загнивание и разврат. Облик и рык телеведущих Соловьёва, Скабеевой и др. укладывается в концепцию из единственной фразы - "Пасть порву", злодеи Хичкока писают в штанишки.

И всё-таки оставшимся каналам, газетам, радиостанциям новости выдавать надо. На их беду уже перебраны все сплетни шоу-бизнеса, а съездом "Единой России" публику не привлечёшь. Общество так устроено, что от прессы ждут острых материалов, расследований, критики, фельетонов, сатиры, вскрытия проблем и недостатков, а где их взять, если органы власти, чиновников и депутатов трогать нельзя?

Вот и вытаскивают федеральные СМИ на свет божий темы и события, которые в былые времена удостаивались внимания разве что бабулек на скамеечках во дворах возле подъездов. Взахлёб обсуждается исполненный преподавательницей восточных танцев 1 сентября в одной из школ Хабаровска "танец живота". Сотни мнений, петиции родителей, гневные тирады, заявление директора об увольнении - всё "срочно в номер", словно Гагарин полетел. Такое пристальное внимание не идёт ни в какое сравнение с прошлогодними многотысячными митингами горожан в защиту губернатора Фургала, тогда их вовсе не упоминали.

Красноярская девятиклассница выложила в TikTok запись беседы с учителями, которые отчитывали её за красные волосы и вызывающий макияж. Три миллиона просмотров после новостной рекламы информагентств. Не об инфляции, не о коррупции, не о социальных язвах, не о политических баталиях - о малолетней дурочке с телефоном предпочитают вещать нынешние "журналисты". Их можно понять - это безопасно.

Настоящая информационная круговерть была устроена вокруг мальчика, поправившего президента насчёт Северной и Семилетней войн. Эфирного времени этот эпизод накануне выборов получил больше, чем все политические партии вместе взятые. Впрочем, чему удивляться, если современные правители полагают, что историю можно изменить, запретив упоминать определённые факты и их трактовки?

С развитием социальных сетей возник феномен, когда у массы людей возникает представление, что если не запечатлеть и не запостить какое-либо событие со своим участием и упустить из-за этого "лайки", то его вроде как и вовсе не происходило в их жизни. Нечто похожее мы наблюдаем в коридорах власти, которая убеждает себя, что если пресечь публичные разговоры о проблемах, то проблемы исчезают. Это ещё раз доказывает, что нынешние "патриоты" понятия не имеют об отечественной истории. До них так считали Николай I, начавший "чугунным" цензурным уставом и кончивший позором Крымской войны, и Николай II со своей кликой, доведшие страну до революции и войны гражданской.

От редакции: Именно поэтому не ленитесь читать новости на ФОРУМе.мск, который пока еще существует, и даже расширился новостной лентой в видеоформате на "Социал Za", Главтеме и других оппозиционных видеоканалах.