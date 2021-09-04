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Московский листок

Новым героическим образом для путинской России становится Малюта Скуратов

Опубликовано 04.09.2021 автором Борис Кагарлицкий в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Новым героическим образом для путинской России становится Малюта Скуратов

Судя по последним веяниям из Кремля, недолго осталось Александру Невскому выступать в роли главного отечественного героя. Воинские подвиги, конечно, надо почитать, но куда важнее непреклонная решимость в искоренении инакомыслия и крамолы. А потому новым героическим образом для путинской России становится Малюта Скуратов. 

Путин уже сделал решающий шаг для его реабилитации, объявив, что к убийству причисленного к лику святых московского митрополита Филиппа II главный царский опричник не имел отношения. У Путина есть какая-то другая версия событий, полученная несомненно от самого Малюты или даже непосредственно от Иоанна Грозного в ходе очередного кремлевского спиритического сеанса, поскольку никаких иных, подтверждающих её, источников, увы, нет. О том, что именно Малюта расправился с митрополитом-диссидентом говорят все исследователи той эпохи, все серьезные историки, независимо от различия в их взглядах, будь то Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, Н.И. Костомаров или работавший уже в советское время Р.Г. Скрынников. Подтверждается это и дошедшими до нас свидетельствами современников событий, таких как И. Таубе и Э. Крузе. 

До недавнего времени на эти исторические свидетельства опиралась и Православная церковь. Но для нынешних чиновников в рясах указание кремлевского начальства является слишком основательным аргументом, чтобы его можно было проигнорировать. Стоило Владимиру Путину произнести слова о непричастности главного опричника к смерти митрополита, как представители РПЦ тут же взяли под козырек и поторопились отчитаться, что уже занялись пересмотром официальной версии. 

По сообщению РИА «Новости»: «В Русской православной церкви не исключили возможности исправления жития митрополита Филиппа II, если подтвердится версия, что его не убивал глава опричников Малюта Скуратов». 

Агентство публикует это сообщение «со ссылкой на члена Синодальной комиссии по канонизации Владислава Цыпина». На всякий случай: канонизировать собираются всё-таки не Цыпина, как может показаться из-за безграмотно составленной журналистом фразы, а кого-то другого. Но именно тут и возникает главный вопрос. Если уж в РПЦ так хотят понравиться нынешним хозяевам Кремля, может быть стоит лишить диссидента Филиппа статуса святого мученика, а наоборот канонизировать Малюту Скуратова?

От редакции: А памятники менять даже не придется - они все на одно лицо. Просто поменять таблички...



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