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Московский листок

Рабочие в Актау вышли на митинг с требованием свободы профсоюзной деятельности

Опубликовано 04.09.2021 автором Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического Движения Казахстана в разделе комментариев 0

рабочие капитализм

В четверг 2 сентября в Актау вновь собрались у акимата области рабочие ТОО «Oil Constuction Company», которые обратились к президенту с требованием прекратить давление на их независимый профсоюз со стороны работодателя. Дело в том, что первичную организацию отраслевого профсоюза топливно-энергетического комплекса хозяева и местные власти отказываются признавать и вести переговоры.

 

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Мы работники ТОО «Oil Constuction Company», члены ОО «ОПР» (общественная организация отраслевой профсоюз работников топливно-энергетического комплекса) просим решить наше законное требование об удержании одного процента членского взноса с нашей заработной платы на счёт нашего Профсоюза, а также принять меры к незаконным действиям работодателя за невыполнение требований Трудового кодекса», — сообщили рабочие.

 

По словам рабочих на активистов независимого профсоюза оказывается давление, идут угрозы активистам, а хозяевами готовятся черные списки. И это не пустые слова, так как в 2017-м году работодатель уже подавал в суд на коллектив за участие в незаконной забастовке, а наиболее известных деятелей уволили, при этом всех заставили платить штрафы за нанесение забастовкой ущерба.

 

В результате действий властей и хозяев по решению суда тогда первичная организация отраслевого профсоюза топливно-энергетического комплекса была ликвидирована, а его председатель Амин Елеусинов был осужден на два года по сфабрикованному делу, а его заместитель Нурбек Кушакбаев сел на два якобы за призывы к проведению незаконной забастовки. За три года рабочие восстановили свой разгромленный профсоюз и теперь требуют его признания.

 

Это требование сейчас полностью совпадает с требованием бастующих рабочих сервисной компании ТОО «West Oil Software» в Жетыбае, которые уже 12 дней не выходят на работу. Борьба за свободу профсоюзной деятельности сейчас становится в рабочей среде нефтедобывающей отрасли все более активной и актуальной.



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