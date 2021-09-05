На кой вообще чёрт делать из своего политического выбора тайну?!

Тема усовершенствования выборных процедур, дабы снизить до минимума (а лучше – вовсе исключить) фальсификацию итогов голосования – явно не тема этого сезона.

В «трынде» более понятное «против кого дружим?», «куды бечь?» «Майдан/«Лебединое» когда?» и т.п. не отличающиеся шекспировской глубиной вопросы.

А вот президент Бразилии Жаир Болсонару, имеющий репутацию местного Трампа, резонно опасается, что в следующем году на президентских выборах его, что называется, трампанут.

И особое опасение у высокопоставленного сеньора вызывает новаторский способ голосования, столь ценимый российской властью. (Она воротит нос от былых и тем более будущих перемен, но обожает бесконечные «инновации».)

Вряд ли она просто так затягивает замусоленный «лохторат» в электронное голосование, объявляя участие в нём – целой лотереей с розыгрышем автомобилей.

Хотя, казалось бы, голос, поданный «в цифре», строго равен голосу, поданному «в бумаге» -? Ан нет, иные голоса явно равнее прочих…

Но сначала о делах бразильских чуть подробнее. (Походу и о заведомом, якобы, преимуществе парламентской республики перед президентской и смешанными вариантами. Как будто четырёхсотголовому «гаранту конституции» трудней обеспечить себе «обнулиссимо», чем одноголовому!)

«РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 августа. /ТАСС/. Палата депутатов Национального конгресса (парламента) Бразилии отклонила во вторник вечером законопроект о реформировании действующей системы голосования с использованием электронных урн. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

За изменения, в поддержку которых активно выступает президент страны Жаир Болсонару, высказались 218 депутатов. Для утверждения инициативы требовалось 308 голосов. Решение парламентариев было ожидаемым, что признал в том числе и глава государства. Ранее реформу отклонила специальная комиссия парламента, но спикер нижней палаты Артур Лира все же вынес соответствующий вопрос на пленарное заседание.

Болсонару неоднократно заявлял о недоверии к действующей системе голосования с использованием исключительно электронных урн, так как она, по его мнению, не позволяет верифицировать результаты волеизъявления. Глава государства вынес на рассмотрение парламента законопроект, в соответствии с которым результаты голосования каждого избирателя должны обязательно распечатываться, чтобы обеспечить возможность проверки правильности учета волеизъявления и избежать подтасовок. Болсонару не первым выдвигает такую инициативу. В 2015 году парламент Бразилии принял соответствующие поправки к основному закону страны, однако впоследствии они были признаны противоречащими конституции и отменены…»

Идея проста и понятна (потому и отвергнута, это к Шульман не ходи). Правда, простая распечатка голосов ставит под сомнение ТАЙНУ голосования. Есть такая странная сверхценность: голосовать по-новгородски открыто боимся, а честных выборов – и за ними хорошей жизни – хотим. А заслужили?..

Но ещё в конце 1990-х «годов Шрёдингера» (святых для людей с хорошими лицами/лихих для с обычными) я предложил простой метод, дающий каждому проголосовавшему возможность проверить, не спёрли ли его голос.

Напечатано моё предложение было в газете «Дуэль», которой до закрытия по «суду» было ещё далеко. Во время попытки Олега Шенина стать кандидатом в президенты РФ, с идеей прямой оценки избирателями власти по итогам её работы («заслуживают награды/наказания/без последствий») – оно было опубликовано и в книге Юрия Мухина «Практичная русская идея».

Читалась «Дуэль» хорошо, однако оппозиционная мультитусовка так же не заинтересовалась этим скромным предложением, как не заинтересовалась Идеей прямой ответственности избранных управлять страной перед самой этой страной.

(Исключения в оппозиции случались. Среди претендовавших на президентский пост сторонником ответственной власти был, кроме Олега Шенина, Борис Миронов; опосредованно – Игорь Стрелков в своей программе главы Новороссии. Но – единичные исключения, вчистую игнорируемые остальными. Хотя одобрение Идеи в народе достигало в 2008 году от 70% в интернете до 82% по Москве: http://www.ymuhin.ru/node/2442/itogi-vserossiyskogo-sociologicheskogo-issledovaniya-o-neobhodimosti-zakona-ob.)

А состояло моё предложение в том, что избирательные бюллетени нумеруются. И для подстраховки пропускаются, в ходе выдачи избирателям, через лотерейный барабан.

Далее избиратель, проголосовав, оставляет себе отрывной (отрезной) талон, подтверждающий номер бюллетеня. Наличествующий, естественно, и на отправляемой в избирательную урну части.

Этого, в принципе, достаточно.

Но на случай опасений, что волшебники и волшебницы попробуют отыграться на фокусах с исчезающими (где «не надо») и появляющимися (где «надо») галочками/крестиками – есть продолжение.

(И оно – это к Гарсиа-Берналь не ходи – тоже может быть востребовано. После всего, что было и что ещё предстоит 19 сентября с.г. И вряд ли в последний раз.)

Номер бюллетеня размещается не только на отрывном талоне, но и на каждом из фрагментов бюллетеня, несущем информацию о партии либо кандидате. (Так же как печать УИК, разумеется.)

А дальше в дело вступают ножницы – обязательная часть оборудования избирательной кабины будущего.

Фрагмент бюллетеня с избранной партией/кандидатом отправляется в избирательную урну. Остаток (либо два остатка) избиратель – бдительный, разумеется – оставляет себе. Ставить галочку/крестик в этом случае не обязательно, хоть и вреда в этом не будет.

(Небдительный может отправить остатки в обычную, вольному воля.)

И в завершение УИК обязан обнародовать не просто цифры голосов, поданных за тех/других, но и то, какой выбор соответствует тому или иному номеру бюллетеня.

Без раскрытия имён проголосовавших. Но с возможностью заявить, если что: «Мой голос украден!» – и предъявить доказательство. Был бы минимум гражданской смелости, о которой так любят трындеть.

Впрочем, вряд ли подобных предъяв понадобится много: и наказанные, и ускользнувшие фальсификаторы, если они всё-таки будут – быстро поймут, что нонеча не то, что давеча.

…А по честному – всё фигня, кроме прямого и честного открытого голосования. Желательно при свидетелях.

Не сомневаюсь, что со временем как мы, так и весь мир к этому придёт. Так же как к прямой и неотвратимой ответственности власти перед народом.

На кой вообще чёрт делать из своего политического выбора тайну?!