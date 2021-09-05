Стремительно глупеющие США

Вслед за серией статей о глупеющих гражданах России, хочу сказать пару слов и «всемирных победителях» – США. Строго говоря, надо было бы писать о стремительно глупеющем белом населении США, но ведь и остальные расы не далеко от белых ушли, по сему я дал именно такой заголовок. Собственно, эта моя статья будет кратким пересказом статьи американских исследователей (профессоров математики американских университетов) сегодняшнего состояния STEM https://quillette.com/2021/08/19/as-us-schools-prioritize-diversity-over-merit-china-is-becoming-the-worlds-stem-leader/

STEM – это аббревиатура о «science, technology, engineering and mathematics» — «наука, технологии, инженерия и математика». Это термин, используемый для объединения этих дисциплин с целью их совместного изучения для получения толковых инженеров и исследователей природы. Наука и обучение в STEM заняты изучением и обучением естественным дисциплинам – физике, химии и биологии с примкнувшей к ней психологией, - и изучению и обучению формальным наукам - математике, логике и статистике.

А гуманитарные и социальные науки сгруппированы вместе с искусством под аббревиатурой HASS – «humanities, arts, and social sciences» - «гуманитарные науки, искусство и социальные науки». Интересно, что сегодня выпускники HASS уже составляют большую часть рабочей силы во многих развитых странах (например, 64% в Австралии), как видите, и на Западе народ стремится не в инженеры, а в болтуны.

А ведь по данным исследований, привлечение 1% населения к STEM-профессиям, приносит экономике тех же США рост ВВП на 50 млрд долларов. Но что толку? Перестали белые американцы стремиться в STEM.

Авторы приведенной выше статьи рассказывают об этом так.

С первой половины прошлого века, после того, как США стали активно приглашать эмигрантов, специализирующихся в STEM, Соединенные Штаты начали доминировать в мире в этих науках, что предоставило Америке огромное стратегическое преимущество. Америка тех времён была образцом для стран Запада в области ума и работоспособности.

Однако всё это в прошлом - «сегодня вам не тогда», - как считают авторы, по трём основным причинам.

Во-первых, это убогое состояние системы школьного образования в США, после которого слишком мало детей готовы к работе в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM). И это приводит США к зависимости от постоянного притока иностранных талантов, особенно из материкового Китая, Тайваня, Южной Кореи и Индии.

В 2015 году в США среди всех аспирантов STEM, занимавшихся в областях математики, информатики и инженерии, 55 процентов аспирантов были иностранными гражданами, а в 2017 иностранные студенты составляли уже 81 процент аспирантов-электриков в университетах США; и 79 процентов аспирантов в области информатики.

В области STEM в США и обучать студентов уже невозможно без иностранцев, скажем, в области, математики две трети преподавателей являются иностранцами, а среди оставшейся трети большая часть - американцы в первом поколении. Такая же закономерность наблюдается и в других дисциплинах STEM.

Вторая причина – дебилы толерантности, затягивающие в университеты негров и остальные меньшинства, что донельзя разжижает и так не очень богатую интеллектуальную среду STEM.

В-третьих, Китай не зевает и сманивает всё приличное к себе за счёт совершенствования своих университетов и исследовательских институтов.

В 2018 году Китай занял первое место по математическим знаниям среди 15-летних, а Соединенные Штаты - 25-е. Последнее крупномасштабное исследование умственных способностей взрослых, показало, что многие американцы не имеют элементарных навыков математики и чтения, необходимых для успешного участия в экономической жизни, причём, это не может быть объяснено отсутствием денег на обучение: по расходам на образование в расчете на одного ученика Соединенные Штаты занимают пятое место среди 37 развитых стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Авторы статьи видят целый ряд причин такого состояния, в частности, говоря без экивоков, школами в штатах США руководят не умные люди, а «современные политики», то есть тупые олухи, которые и учителей набирают по своему подобию, и программы обучения утверждают крайне убогие. Так, к примеру, в 10588 государственных школах Калифорнии преподавание алгебры стало такое, после которого студенты остаются совершенно неподготовленными к обучению специальностям STEM. А цель этого идиотизма тупых политиков понятна – усреднить народ, чтобы дуракам было не обидно видеть таланты: «мы отвергаем идеи природных даров, талантов и культ гения»; «необходимы активные усилия в преподавании математики, чтобы противостоять культурным силам, которые привели и продолжают сохранять существующее неравенство», - и т.д.

Понятное дело, Китай отказывается перенимать этот идиотизм и таланты воспитывает специально уже в средней школе. Для поступления в университеты Китай установил многоуровневую систему национальных экзаменов, всемерно поощряя науки STEM: по данным Всемирного экономического форума, в Китае самое большое количество выпускников STEM в мире - не менее 4,7 миллиона в 2016 году (в Соединенных Штатах - 569 000, причём, большая часть этих выпускников американских университетов - иностранные граждане.) Шесть китайских университетов вошли в сотню лучших университетов мира, Цинхуа и Пекинский (17-е и 18-е места соответственно) теперь опережают Колумбийский, Принстонский и Корнельский университеты. Средний студент этих китайских университетов по знаниям математики находится на гораздо более высоком уровне, чем студенты из сопоставимых учебных заведений США.

Китайские университеты сейчас активно привлекают выдающихся ученых из Китая, США и Европы на свои факультеты без каких-либо идеологических препятствий, соответственно, выдающиеся математики из лучших школ США переезжают в университеты Пекина и, особенно, в университет Цинхуа. Да, разумеется, многие из этих ученых китайцы, но ведь и некитайцы переезжают в Китай!

Всё это печально для США, но задайте себе вопрос, а политики США – все эти HASS – понимают, о чём идёт речь и в чём проблема? Понимают о чём пишут эти профессора математики? Журналисты СМИ это понимают?

Поэтому и приведенная статья профессоров уйдёт в песок болтовни политиков и СМИ США о выдуманных проблемах и расхваливания идиотских решений. Политики и СМИ США просто не поймут, о чём в статье говорится.

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Мне могут сказать: она тебя волнует – эта Америка? Вон СМИ сообщают, что в 2021 году в российских вузах недобор даже на бюджетные места!

Десятки крупных учебных заведений России объявили о дополнительном конкурсе среди абитуриентов - желающих поступить не досчитались даже самые престижные вузы и популярные прежде факультеты. Скажем, более сотни бюджетных мест остались свободными в Севастопольском государственном университете на факультетах ядерной энергии, развития города и политехническом. Есть свободные места даже в Московском физико-техническом институте, правда, в итоге, в России те, кто подал документы на платное обучение, могут перейти на бюджет, а дополнительный набор объявили сразу почти сотня вузов.

А мы всё про США да про США. Своим детям не хватает ума стать инженером, чего уж тут об американских вздыхать.