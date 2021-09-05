В Петербурге установили памятник собаке Довлатова

"День Д" - ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени. Впервые он прошел в Петербурге в 2016 году.
В субботу в рамках праздничных мероприятий после установки памятника любимой собаке Довлатова Глаше, в 28-й отдел полиции отвезли директора фестиваля "День Д" Анастасию Принцеву и двух координаторов.
А чем еще мог закончиться юбилей Довлатова в России? Очень органично прошло.
Как видим, Довлатов, умерший в 1990-м в Нью-Йорке, по-прежнему актуален в России.
Что же до установки памятников животным, принадлежавшим разным известным людям - очень правильная традиция.
По случаю выборов в Государственную думу, полагаю, пора уже установить на Сенатской площади памятник лошади императора Гая Юлия Калигулы. Очень была бы своевременная презентация...
А.Б.
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ОсломыслЪ написал 05.09.2021 06:55
За что я люблю многоуважаемого Владимира Владимировича, так это за полное избавление от идиотских авторитетов. Никто в Москве и далее в России не читает, не цитирует, не приводит в пример всякую ненужную шелупонь -
Иосиф Бродский, Анна Ахматова, Сергей Довлатов и прочее.
Читатели свалили, а внутри никому это нафиг не нужно и не насаждается, то есть можно жить спокойно, без псевдоавторитетов.
Сталин в этом смысле был явно туповат, не дотягивает до уровня Путина Иосиф!