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Московский листок

В Петербурге установили памятник собаке Довлатова

Опубликовано 05.09.2021 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
В Петербурге установили памятник собаке Довлатова

"День Д" - ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени. Впервые он прошел в Петербурге в 2016 году.

В субботу в рамках праздничных мероприятий после установки памятника любимой собаке Довлатова Глаше, в 28-й отдел полиции отвезли директора фестиваля "День Д" Анастасию Принцеву и двух координаторов.

А чем еще мог закончиться юбилей Довлатова в России? Очень органично прошло. 

Как видим, Довлатов, умерший в 1990-м в Нью-Йорке, по-прежнему актуален в России.

Что же до установки памятников животным, принадлежавшим разным известным людям - очень правильная традиция.

По случаю выборов в Государственную думу, полагаю, пора уже установить на Сенатской площади памятник лошади императора Гая Юлия Калигулы. Очень была бы своевременная презентация...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ОсломыслЪ написал 05.09.2021 06:55
Памятник поставили на Болотной и круче любыз живоиных, ибо просто и доходчиво.
За что я люблю многоуважаемого Владимира Владимировича, так это за полное избавление от идиотских авторитетов. Никто в Москве и далее в России не читает, не цитирует, не приводит в пример всякую ненужную шелупонь -
Иосиф Бродский, Анна Ахматова, Сергей Довлатов и прочее.
Читатели свалили, а внутри никому это нафиг не нужно и не насаждается, то есть можно жить спокойно, без псевдоавторитетов.
Сталин в этом смысле был явно туповат, не дотягивает до уровня Путина Иосиф!
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