В Петербурге установили памятник собаке Довлатова

"День Д" - ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени. Впервые он прошел в Петербурге в 2016 году.

В субботу в рамках праздничных мероприятий после установки памятника любимой собаке Довлатова Глаше, в 28-й отдел полиции отвезли директора фестиваля "День Д" Анастасию Принцеву и двух координаторов.

А чем еще мог закончиться юбилей Довлатова в России? Очень органично прошло.

Как видим, Довлатов, умерший в 1990-м в Нью-Йорке, по-прежнему актуален в России.

Что же до установки памятников животным, принадлежавшим разным известным людям - очень правильная традиция.

По случаю выборов в Государственную думу, полагаю, пора уже установить на Сенатской площади памятник лошади императора Гая Юлия Калигулы. Очень была бы своевременная презентация...

А.Б.