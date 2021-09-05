Ветеранам, спасшим Москву, дадут по 20 тысяч и значок

Ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине декабрьского контрнаступления 1941 года выплатят по 20 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"К годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году ее размер составит 20 тысяч рублей", - написал мэр в своем блоге.

Собянин также сообщил, что в пятницу побывал в гостях у фронтовика Бориса Уткина и вручил ему нагрудный знак "80 лет Битвы за Москву", которым в ближайшие месяцы будут награждены более 1100 ветеранов.

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На фоне 10 тысяч рублей каждому пенсионеру "двадцатка" от Собянина выглядит просто образцом неслыханной щедрости!

Хотя если принять во внимание число награжденных, чуть больше тысячи, то для бюджета сумма выглядит не слишком обременительной - миллионов двадцать пять, так?

Такие деньги, полагаю, Собянин мог бы выплатить из собственных средств, не сильно при этом напрягаясь.

Как тут не вспомнить 185 миллиардов, буквально подаренных Мосгордумой, перед уходом на каникулы, столичному стройкомплексу. "На ускорение".

PS. В проигравшей Германии ветераны вермахта также получают. Суммы варьируются от 106 тысяч рублей до 576 тысяч рублей по курсу. Дважды в год ветераны могут бесплатно лечиться в больнице, а бывшие военнопленные – сколько угодно.

А.Б.