В честь 100-летия образования СССР "Императорский монетный двор" отчеканил памятную медаль

Уже доставляет…
«Союз Советских Социалистических республик – величайшее государство в истории человечества, наша страна, наша история, наша Родина.
100 лет образования СССР – важнейшее событие, заслуживающее чествования. Юбилейная медаль отдает дань памяти созданию государства, величию и мощи которого не было равных в современной истории государства, которое было нашей родиной».
Полностью согласен!
Но это «Императорский монетный двор» сообщает в аннотации!
А дальше самое интересное: заполните форму заказа, чтобы получить Ваш экземпляр этой памятной медали!
Цена медали - 0 рублей! А вот упаковка и пересылка: 299 рублей.
В этом, мне кажется, вся суть современной России.
А.Б.
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стоик7912 написал 05.09.2021 09:55
или только образования под названием СССР, где люди жили в нищете по сравнению с загнивающим Западом?
в современной России кому жить хорошо?
Абэвэгэдэйкин написал 05.09.2021 09:46