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Московский листок

В честь 100-летия образования СССР "Императорский монетный двор" отчеканил памятную медаль

Опубликовано 05.09.2021 в разделе комментариев 2

В честь 100-летия образования СССР "Императорский монетный двор" отчеканил памятную медаль

Уже доставляет…

«Союз Советских Социалистических республик – величайшее государство в истории человечества, наша страна, наша история, наша Родина.

100 лет образования СССР – важнейшее событие, заслуживающее чествования. Юбилейная медаль отдает дань памяти созданию государства, величию и мощи которого не было равных в современной истории государства, которое было нашей родиной».

Полностью согласен!

Но это «Императорский монетный двор» сообщает в аннотации!

А дальше самое интересное: заполните форму заказа, чтобы получить Ваш экземпляр этой памятной медали!

Цена медали - 0 рублей! А вот упаковка и пересылка: 299 рублей.

В этом, мне кажется, вся суть современной России.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7912 написал 05.09.2021 09:55
современная Россия является правоприемником тысячалетней России?
или только образования под названием СССР, где люди жили в нищете по сравнению с загнивающим Западом?
в современной России кому жить хорошо?
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да... уж...
Абэвэгэдэйкин написал 05.09.2021 09:46
Есть поговорка: хоть горшком назови, только в печь не сажай.
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