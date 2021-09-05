В честь 100-летия образования СССР "Императорский монетный двор" отчеканил памятную медаль

Уже доставляет…

«Союз Советских Социалистических республик – величайшее государство в истории человечества, наша страна, наша история, наша Родина.

100 лет образования СССР – важнейшее событие, заслуживающее чествования. Юбилейная медаль отдает дань памяти созданию государства, величию и мощи которого не было равных в современной истории государства, которое было нашей родиной».

Полностью согласен!

Но это «Императорский монетный двор» сообщает в аннотации!

А дальше самое интересное: заполните форму заказа, чтобы получить Ваш экземпляр этой памятной медали!

Цена медали - 0 рублей! А вот упаковка и пересылка: 299 рублей.

В этом, мне кажется, вся суть современной России.

А.Б.