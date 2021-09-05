Вместо помощи - обещают поменьше грабить

Президент России Владимир Путин объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах.

По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Будут и таможенные льготы.

Вы понимаете, что это значит?

Это обычная практика нашего правительства – вместо реальной материальной помощи обещание поменьше грабить.

Для того, чтобы люди заселялись на Курилы и вели там какую-то деятельность, им надо давать минимум беспроцентные ссуды, а в идеале – подъемные, как делали с переселенцами еще в 19-м веке, не говоря о более поздних временах.

В противном случае берете вы пресловутый гектар на Курилах, и что? Надо в него столько денег и труда вложить, чтоб он начал давать прибыль… Как раз лет на десять. А что?

А Путин обещает освободить от налогов на прибыль! Так нет ее, прибыли, и не будет! Ему кто политэкономию преподавал в Ленинградском университете? Прибыль бывает на вложенные средства, а есть у нашего населения, что вкладывать? Да еще в Курилы! В любом банке только у виска пальцем покрутят.

А кто придет на такие условия?

А те, у кого бизнес уже налажен, в первую очередь иностранные компании – им тоже дадут льготы. Грабить придут! Ресурсы выкачивать. На льготных основаниях.

А.Б.