Наколядовал

Украина дополнительно получает 45 миллионов долларов.

Но обратите внимание на формулировки: уже не войну с Россией, а "войну под руководством России".

И деньги выделяются партнерам на материалы для отопления домов, еды, медицинской и психологической поддержки, а также питьевой воды.

Что сказать... Хорошо.

Не надо будет сборы объявлять на дрова и уголь где-нибудь под Славянском или в Мариуполе.

Не надо? Точно не надо будет?

45 миллионов долларов - немалые деньги при цене угля-антрацита типа "кулак" - 7000 гривен (260 долларов) за 40 кг, а "семечка" - 6000 гривен (223 доллара).

Тем временем МВД Украины предложили рассмотреть вариант размещения 3 000 афганских беженцев в помещениях двух закрытых учреждений пенитенциарной системы в Киевской области. Об этом говорится в письме главы МВД Дениса Монастырского к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Ну что ж, символично.