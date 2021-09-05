Наколядовал

Украина дополнительно получает 45 миллионов долларов.
Но обратите внимание на формулировки: уже не войну с Россией, а "войну под руководством России".
И деньги выделяются партнерам на материалы для отопления домов, еды, медицинской и психологической поддержки, а также питьевой воды.
Что сказать... Хорошо.
Не надо будет сборы объявлять на дрова и уголь где-нибудь под Славянском или в Мариуполе.
Не надо? Точно не надо будет?
45 миллионов долларов - немалые деньги при цене угля-антрацита типа "кулак" - 7000 гривен (260 долларов) за 40 кг, а "семечка" - 6000 гривен (223 доллара).
Тем временем МВД Украины предложили рассмотреть вариант размещения 3 000 афганских беженцев в помещениях двух закрытых учреждений пенитенциарной системы в Киевской области. Об этом говорится в письме главы МВД Дениса Монастырского к премьер-министру Денису Шмыгалю.
Ну что ж, символично.
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стоик7912 написал 05.09.2021 10:09
тогда полукровка карлик целует ему ноги, когда тот захочет?
уже проходили с чистокровным жиденком айфрнчиком?