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Московский листок

Для водителей создадут резервацию, а дороги отдадут роботам

Опубликовано 05.09.2021 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Для водителей создадут резервацию, а дороги отдадут роботам

В ближайшие 15-20 лет водители, желающие самостоятельно управлять автомобилем, не смогут выезжать на дороги общего пользования, которые будут заполнены беспилотными автомобилями. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" заместитель министра транспорта Кирилл Богданов.

"Заглядывая в будущее, лет через 15-20, если вы захотите порулить своим автомобилем, вам будет предоставлена отдельная резервация, и вы на дорогу общего пользования не выедете. А дороги общего пользования будут заполнены беспилотными транспортными средствами", - сказал Богданов.

Это не сайт «Панорамы», это «Российская газета», орган правительства! Интересно, какой орган? Не голова, пожалуй...

Вы понимаете? Нами управляют больные люди, просто нездоровые психически. У них бредовые фантазии! Им нужно лечиться – обливания, аминазин, изоляция от общества…

На дороги общего пользования, построенные на мои налоги, меня не будут выпускать! Интересно, кто? Спецназ Минтранса? Боевые роботы правительства?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Им нужно лечиться &#8211; обливания, аминазин, изоляция от общества&#8230;
Неимеющийаналоговвмире написал 05.09.2021 10:02
Для них гораздо нужнее лечебная эвтаназия.
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