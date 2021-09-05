Для водителей создадут резервацию, а дороги отдадут роботам

В ближайшие 15-20 лет водители, желающие самостоятельно управлять автомобилем, не смогут выезжать на дороги общего пользования, которые будут заполнены беспилотными автомобилями. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" заместитель министра транспорта Кирилл Богданов.

"Заглядывая в будущее, лет через 15-20, если вы захотите порулить своим автомобилем, вам будет предоставлена отдельная резервация, и вы на дорогу общего пользования не выедете. А дороги общего пользования будут заполнены беспилотными транспортными средствами", - сказал Богданов.

Это не сайт «Панорамы», это «Российская газета», орган правительства! Интересно, какой орган? Не голова, пожалуй...

Вы понимаете? Нами управляют больные люди, просто нездоровые психически. У них бредовые фантазии! Им нужно лечиться – обливания, аминазин, изоляция от общества…

На дороги общего пользования, построенные на мои налоги, меня не будут выпускать! Интересно, кто? Спецназ Минтранса? Боевые роботы правительства?

А.Б.