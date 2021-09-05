Российских водителей начнут штрафовать за установку дополнительных динамиков

Российским водителям могут начать выписывать новые штрафы за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России, если такое нарушение выявят впервые, то автолюбителей накажут на 500 рублей, в дальнейшем автомобиль могут снять с регистрации.

В ведомстве пояснили, что установка дополнительных динамиков и усилителей звука приравнивается к внесению изменений в конструкцию машины.

«За управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», - отметили в пресс-службе МВД.