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Московский листок

Российских водителей начнут штрафовать за установку дополнительных динамиков

Опубликовано 05.09.2021 в разделе комментариев 0

авто штрафы гибдд динамики
Российских водителей начнут штрафовать за установку дополнительных динамиков

Российским водителям могут начать выписывать новые штрафы за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России, если такое нарушение выявят впервые, то автолюбителей накажут на 500 рублей, в дальнейшем автомобиль могут снять с регистрации.

В ведомстве пояснили, что установка дополнительных динамиков и усилителей звука приравнивается к внесению изменений в конструкцию машины.

«За управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», - отметили в пресс-службе МВД.

 



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