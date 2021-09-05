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Московский листок

Суд запретил Google и "Яндексу" выдавать в поиске "умное голосование"

Опубликовано 05.09.2021 в разделе комментариев 2

цензура выборы яндекс google умное голосование
Суд запретил Google и "Яндексу" выдавать в поиске "умное голосование"

Арбитражный суд Москвы запретил Google и "Яндексу" показывать в поисковой выдаче обозначение "Умное голосование" Алексея Навального. Это сделано в качестве обеспечительных мер по иску ООО "Вулинтертрейд", которое зарегистрировало аналогичный товарный знак.

"Вулинтертрейд" была зарегистрирована в 2017 году в Ставропольском каре. Компания занимается переработкой и продажей овечьей шерсти. В июне фирма зарегистрировала товарный знак "Умное голосование".

Соратник Алексея Навального Иван Жданов в публикации в инстаграме назвал такое решение суда незаконным.

"В Администрации президента посовещались и решили, а давайте как мы обманем Гугл: сделаем вид, что никакой политики нет, а есть хозяйственный спор и арбитражный суд, который вот принял независимое решение. Наивно думать, что какой-то ОООшке можно зарегистрировать товарный знак за месяц, а потом быстро подать иск в Московский суд и сразу получить обеспечительные меры", - пишет Жданов.

"Умное голосование» не предмет коммерческого оборота, используется нами уже несколько лет (что говорит о злоупотреблении права истцом). Суд вообще проходит даже без нашего участия. Рассчитываем, что Гугл не будет исполнять это решение. Но понятно, что это решение – пробный шар, в дальнейшем они также будут видимость защиты интеллектуальных прав для борьбы с нашими проектами. Понятно, что Яндекс, который находится в России, будет выполнять решения", - отметил он.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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стоик7912 написал 05.09.2021 14:12
ужас охватил режим карлика?
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Трудней бывали времена, но не было подлей!..
Серж букинист написал 05.09.2021 13:40
А не запретить ли суду приходить осени или зиме? Ужас определенных господ перед неизбежным лишает их даже остатков разума, и только усугубляет ситуацию.
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