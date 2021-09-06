Главные лозунги

Один товарищ покритиковал автора этих строк довольно-таки по делу. С одной стороны, говорит, твои предложения лучше бесконечного нытья. Но с другой стороны, пора подводить итоги, и тем более к выборам. Большевики, к примеру, умели одними лозунгами агитировать наподобие «долой войну», «фабрики рабочим», «землю крестьянам» и так далее. То есть, короткие лозунги не помешали бы и сейчас.

Что верно, то верно. Зюгановские «десять шагов к счастью» не воздействуют на массы никоим образом. Поэтому яркий оппозиционный имидж и один-два слогана в поддержку, если уж говорить современным языком, нужны позарез, и о чем ниже. А если читатель предложит лучше в русле народной инициативы, да на здоровье.

***

Всякое движение надо рассматривать в динамике. Если сделан один шаг, а соперниками два, то отставание все равно. Со страной точно также. Если Россия родила одно социально-экономическое достижение, а конкуренты два или три, то все бессмысленно. То есть, если и допустить, что нынешнее время лучше «совка» – то один хрен все бессмысленно, потому что Евросоюз сделал за это время потрясающие достижения.

Отсюда российская национальная идея очевидна куда уж более, и нечего плодить сущности. Она заключается хотя бы в выравнивании социального развития с Евросоюзом. Ведь это просто неописуемо сволочная ситуация, когда дети победителей живут хуже детей побежденных, и насчет страданий нашего народа в Великой Отечественной. Поэтому надо было уже вчера поднять МРОТ до европейского уровня и стабилизировать рубль, чтобы и такой МРОТ не исчез. Лучше, конечно, даже обогнать и сделать рубль мировым резервом, но хотя бы сравняться для начала. И тогда достоинство россиян воспарит в самом лучшем смысле слова. Тогда все прошлые и нынешние тяготы были не зря.

А коль путинский режим не способен на это априори – его гнилость и предательство станут очевидными для всех! Вот это будет ударом так ударом. Никакие Зюгановы не спустят эту идею на тормозах; никакие Жириновские не засорят мозги; и никакие Путины не откупятся подачками. А еще точнее и, если доказать, что только новое советское государство обеспечит такой МРОТ и крепость рубля – народ переедет путинский «патриотизм» катком.

Следовательно, если национальное достоинство возможно только в рамках социализма – то и неоднократно предлагаемая автором этих строк советизация муниципалитетов и регионов необходима. Вот вам цель и метод; содержание и форма; стратегия и тактика.

***

Тот же лидер ЛДПР, маскирующийся выборами, но выполняющий заказ на самом деле, разводит турусы о «жидовском пролетарском интернационализме». Мол, Советский Союз рухнул потому, что кормил всякие племена, танцующие чунго-чангу. Якобы мы, исконные русские, пыхтели над цивилизованностью грузин да прибалтов, а они вона как «отблагодарили». А раз так, Путин и превращается в этакого единственного патриота. Он, видите ли, собрал Россию после лихих девяностых.

Но, во-первых, пролетарский интернационализм без социалистического патриотизма немыслим! Это одно и то же как муж и жена, день и ночь, зима и лето. Нет одного – нет и другого.

То есть, благодаря пролетарскому интернационализму и национально-освободительному движению, Советский Союз успел обеспечить свою военную безопасность, и что и было национальной идеей двадцатого века. И даже с полным пониманием этого, страна проскочила между Сциллой фашистского нашествия и Харибдой атомной угрозы еле-еле. Только-только Советский Союз испытал атомную бомбу в 1949-м, как чокнутый Макартур хотел применить атомную бомбардировку в корейской войне, и фактически через год со всеми гигантски опасными последствиями. И Трумэн колебался и потому, что атомная бомба появилась у Сталина. А если бы мы запоздали чуть-чуть, черт его знает, как повернулась бы мировая история.

Поэтому и поддержка Африки, и кормежка европейских социал-демократических и коммунистических партий, и братская помощь Вьетнаму с Кореями были нужны для главного: одно дело лететь натовской ракете до Москвы из Европы или Азии, и совсем другое из США. И даже из Эфиопии или Египта ракета долетит до Кавказа быстрее, чем из Атлантического океана. Поэтому все эти грузины с прибалтами оправдались в главном и принципиальном – мы выжили! И вот почему пролетарский интернационализм обернулся самым что ни на есть твердым патриотизмом.

Но кто ж спорит, что мировая конкуренция не стоит на месте. Кто ж спорит, что социально-экономическая удавка не лучше военно-промышленного ножа. Это уже настолько очевидно а-ля гибридные войны и тому подобное, что не нужно лишних слов. Поэтому высокий МРОТ и крепость рубля спасут страну именно на нынешнем этапе мировой конкуренции. И вот что такое предвыборный мощный имидж, если уж на то пошло.

А вот тут-то Путин и окажется полным бездарем. Стоило сырьевой нирване с бешеными ценами на углеводороды приутихнуть, и все посыпалось к ядреной маме. То есть, собрать-то собрал, но потом уселся подобно собаке на сене (вернее, на кубышке); разложился морально и физически вместе со своей камарильей; и, если это продолжится хотя бы с десяток лет, страна рухнет в пропасть деградации и депопуляции. Сибирь и Дальний Восток будут под властью Китая, а европейская часть под фактическим патронажем НАТО, и коль все офшоры и собственность с семьями уже там.

Поэтому, во-вторых, российские социалисты и не собираются отменять «фабрики рабочим» и далее по всемирно известному списку. И пролетарии всех стран должны соединяться против глобального капитализма тем более. Но, разумеется, надо учитывать все современные и тактические повороты.

К примеру, некоторые российские трудящиеся, особенно старших возрастов, не дозрели до активного протеста потому, что перепуганы прошлым полувековым дефицитом. А когда потребительская нирвана наступила, вроде бы и желать нечего. Драться за трудовые права нужно, конечно; но как бы не было хуже. Поэтому и хочется, и колется.

Но автор нащупал болевую точку все равно. Глубокая реальная безработица объединяет и старших, и младших. (Работа за копейки – это тоже фактическая безработица.) Кстати, относительное успокоение нулевых расслабило людей насчет детей, ребятишки выросли – а ни то что стоящей работы, но даже перспективы оной – пшик. И почему рейтинги единороссов также пошли вниз. (Насчет достойной работы для девушек вообще хана. Ну, они ж не люди по нынешним реальным представлениям.) И вот эта тема перебивает даже мещански-потребительские привычки! Вот уж где дефицит, и который хуже прежнего. Поэтому лозунг «Долой безработицу» будет звучать и остро, и актуально.

Еще раз, кто ж спорит, что единороссы нагородили кучу проблем. Но путинская безработица, по мнению автора, первая в этом ряду (ах, да, как там с двадцатью миллионами высокотехнологичных рабочих мест, чертов болтун). Разве что можно добавить разоблачение ее различных форм от серых схем до гастарбайтеров, и что профанирует реальное рабочее место тем более. А если нет стоящей работы, нет стоящей семьи, нет достаточного количества детей; и отсюда гигантская угроза очередного витка депопуляции русских в том числе. Да плюс алкоголизм-преступность-наркомания-проституция, и что тоже непосредственное следствие открытой и скрытой безработицы. Выходит, «долой империалистическую войну» и «долой путинскую безработицу» насчет предотвращения человеческих потерь – одно и то же.

Но отсюда и решение. Это второй лозунг «Советы сверху-донизу». Никакого буквального повторения прежнего Советского Союза не будет в силу уничтожения рудимента кооптации (назначения руководителей трудовых коллективов «сверху»). А демократические выборы будут сверху-донизу – от Верховного Совета СССР до каждого трудового коллектива в виде фабзавкомов и СТК (исключения лишь подтвердят правило). Поэтому второй Советский Союз будет подлинно социалистическим и гигантски прогрессивным с соответствующей реальной плановостью, научно-технической революцией, и отсюда мировой резервной валютой по причине крепости рубля. Так что лозунг «Советы сверху-донизу» важен чрезвычайно, и фактически он и означает «фабрики рабочим» в современных условиях.

Третий лозунг «Кооперативы вместо акционеров» звучит хоть и просто, но чрезвычайно важно. Кооператив по самой своей природе эффективнее наиболее распространенных закрытых акционерных обществ, так как председатель первого может быть переизбран в любой момент за плохое руководство. А вот главный акционер фактически несменяем (или узкая группа оных, и хрен редьки не слаще). Проблема в другом. Для распространения кооперативов, разумеется, нужен советский муниципалитет с соответствующими финансами и крепкой сетью инфраструктурных МУПов. Надо не сокращать МУПы, как хочет нынешняя продажная власть, а наоборот, распространять от водоснабжения до строительства, транспорта, дорог, сетей с техническим сервисом и так далее. Поэтому даже вернее сказать: Советы и МУПы с кооперативами - против мэрии и акционерщины с наемным трудом. Первое будет эффективнее второго в разы. И вот почему лозунг «кооперативы вместо акционеров» можно приравнять к «землю крестьянам» в современных условиях.

А раз так, то и главный оппозиционный имидж должен звучать примерно так: «Европейский заработок здесь и сейчас»! И таковой должен быть дополнен уточняющими слоганами «Долой путинскую безработицу», «Советы сверху-донизу» и «Кооперативы вместо акционеров». А главное – все это реально. С нашими богатыми ресурсами, да плюс хотя бы минимум советской демократии – РЕАЛЬНО И ОБЯЗАТЕЛЬНО!

***

Вот в «тучные нулевые» было трудно кидаться радикальными лозунгами. Народ мог и послать по известному адресу, веря в обещанные шанежки. А вот сейчас - в самый раз. Уж к одному концу.

С одной стороны, и скорее всего, массовые и вопиющие парламентские фальсификации неизбежны. И даже, возможно, народ будет в шоке некоторое время от такой наглости и беспросветности. Но раскачка наступит НЕМИНУЕМО! Пружина начнет распрямляться. Это закон самой жизни, и его не отменить.

А вот тут-то и надо не зевать, с другой стороны. Даешь общенародную собственность с Советской властью, но уже в современных условиях. То есть, «долой безработицу», «Советы сверху-донизу», «кооперативы вместо акционеров» и как итог «европейский МРОТ здесь и сейчас».

Еще точнее, автор предполагал сначала, что запад окажется более умным и менее жадным, надавит на офшоры единороссов, и заставит считаться с Навальным сотоварищи. И поэтому левым силам надо бы готовиться и к борьбе с внесистемно-либеральной идеологией. Ан нет, все пошло по старому и кондовому руслу. «Силовая башня», так сказать, оказалась более востребованной по сравнению с «либеральной»; отсюда и посадка лидера ФБК, и нынешний погром подобных организаций и медиа, и включение Шойгу-Лаврова в партийные паровозы.

Но тогда надо готовиться к неизбежному радикализму ситуации уже сейчас. Народ против черносотенной реакции. Зюганов с компанией, ясное дело, наложат в штаны и забьются в угол; внесистемные либералы разгромлены – и кто смел, тот и съел. Кто будет красным командиром – тому и карты в руки. Но хотя бы идеологическая часть должна быть готова. Отсюда прикидка главных лозунгов явно не помешает.