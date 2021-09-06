Обзор новостей: Вместо помощи – обещают поменьше грабить путин экономика росстат минэкономики Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Ветеранам, спасшим Москву, дадут по 20 тысяч и значок https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Вместо помощи – обещают поменьше грабить https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Около 100 миллиардов рублей потребуется на первый этап создания города-спутника Владивостока, 4 Москвичей потихоньку выселяют 5 В Петербурге установили памятник собаке Довлатова https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Наколядовал. О результатах поездки президента Украины в США 7 Украина согласилась принять 5 000 афганских беженцев 8 Для водителей создадут резервацию, а дороги отдадут роботам https://forum-msk.org/material/news/1... 9 В честь 100-летия образования СССР «Императорский монетный двор» отчеканил памятную медаль



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