Обзор новостей: Вместо помощи – обещают поменьше грабить

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Ветеранам, спасшим Москву, дадут по 20 тысяч и значок
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Вместо помощи – обещают поменьше грабить
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Около 100 миллиардов рублей потребуется на первый этап создания города-спутника Владивостока,
4 Москвичей потихоньку выселяют
5 В Петербурге установили памятник собаке Довлатова
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Наколядовал. О результатах поездки президента Украины в США
7 Украина согласилась принять 5 000 афганских беженцев
8 Для водителей создадут резервацию, а дороги отдадут роботам
https://forum-msk.org/material/news/1...
9 В честь 100-летия образования СССР «Императорский монетный двор» отчеканил памятную медаль
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