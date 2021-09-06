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Московский листок

Обзор новостей: Вместо помощи – обещают поменьше грабить

Опубликовано 06.09.2021 в разделе комментариев 0

путин экономика росстат минэкономики

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Ветеранам, спасшим Москву, дадут по 20 тысяч и значок

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Вместо помощи – обещают поменьше грабить

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Около 100 миллиардов рублей потребуется на первый этап создания города-спутника Владивостока,

4 Москвичей потихоньку выселяют

5 В Петербурге установили памятник собаке Довлатова

https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Наколядовал. О результатах поездки президента Украины в США

7 Украина согласилась принять 5 000 афганских беженцев

8 Для водителей создадут резервацию, а дороги отдадут роботам

https://forum-msk.org/material/news/1...

9 В честь 100-летия образования СССР «Императорский монетный двор» отчеканил памятную медаль



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