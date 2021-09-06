Пенсии повысить! Налоги снизить! Экономику запустить!

Александр Краснов и кандидат в ГД от партии "ЯБЛОКО" доктор экономических наук Игорь Николаев . БЕСЕДА В СТУДИИ, НИ СЛОВА ПРО ПУТИНА.

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