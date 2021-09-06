Александр Краснов и кандидат в ГД от партии "ЯБЛОКО" доктор экономических наук Игорь Николаев . БЕСЕДА В СТУДИИ, НИ СЛОВА ПРО ПУТИНА.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Пенсии повысить! Налоги снизить! Экономику запустить!
Александр Краснов и кандидат в ГД от партии "ЯБЛОКО" доктор экономических наук Игорь Николаев . БЕСЕДА В СТУДИИ, НИ СЛОВА ПРО ПУТИНА.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео,это ВАЖНО для нас.
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