Афганские уроки

Поведение США

Давайте начнём с рассмотрения «видимой части айсберга», поскольку в афганских событиях много непонятного, а это свидетельствует о том, что очень многое скрывается.

Что касается США, то формально это была эвакуация американских войск с занятого ими плацдарма. Но разве это похоже на эвакуацию? Идеальной эвакуацией войск с плацдарма является эвакуация в октябре 1941 года войск, оборонявших Одессу под командованием командующего Приморской армией генерал-лейтенанта Г.П. Сафонова.

Тогда Приморская армия 73 дня обороняла Одессу, чем затормозила наступление немцев и румын на юге (не могу не вспомнить, что 14 сентября при обороне Одессы был тяжело ранен осколком в голову мой отец, лейтенант И.Ф Мухин, очнулся он на судне с раненными уже под Новороссийском). Но 30 сентября Москва приняла решение оборону города прекратить, а войска Красной Армии из Одессы эвакуировать.

И генерал Сафонов разработал оригинальный план эвакуации. Дело в том, что если эвакуироваться «как все», - если выводить пехоту в порт постепенно – в несколько суток, - то кольцо обороны надо постепенно сужать, и противник догадается, что советские войска уходят, и начнёт атаковать ослабевающие силы обороняющихся, начнёт обстреливать морской порт полевой артиллерией и навалится всеми силами на уходящие остатки (а самые тяжёлые потери наносятся противнику при его преследовании). То есть эвакуация Одессы была обречена на тяжёлые потери.

И по плану Сафонова, обороняющая Одессу пехота оставалась в своих окопах до самой последней ночи эвакуации, мало того, было предпринято даже несколько вылазок с разгромом румынских частей, окружавших Одессу. Но за эти две недели из Одессы было вывезено не только тяжёлое оружие и техника, но всё, что можно. За 15 дней после приказа на эвакуацию, было вывезено судами из Одессы 18 тысяч гражданского населения, 18,5 тысяч тонн грузов - оборудование заводов «Большевик», станкостроительного, имени Ленина, судостроительного, судоремонтного, сельскохозяйственных машин имени Октябрьской революции, тяжёлого весостроения имени Старостина, сахарного, консервного, суперфосфатного. Были вывезены топливо, металлы и иное сырьё, паровозы и железнодорожные вагоны, музейные ценности и картинные галереи. Разумеется, было вывезены оставшиеся 9 танков и бронеавтомобилей, 462 орудия, 1 158 автомашин, 3 625 лошади и 25 тысяч тонн военных грузов. А в ночь на 16 октября, от позиций каждого батальона, оборонявшего Одессу, была просыпана мелом дорожка в порт к трапу того корабля или судна, на котором этому батальону полагалось эвакуироваться, и по этим дорожкам организованно и без шума в полной темноте все оставшиеся войска Приморской армии сели на ждущие их в порту суда и к 5-30 утра все плавсредства отошли от причалов и к рассвету скрылись за горизонтом.

Оставленные войсками окопы на эту ночь заняли комсомольцы Одессы, которые постреливали в сторону врага, оставляя впечатление, что оборона Одессы остаётся без изменений, а к утру комсомольцы растворились в городе. А 68 тысяч бойцов Красной Армии были переброшены морем на другие участки фронта без потерь.

Как видите, на эвакуацию Одессы эвакуация американских войск из Афганистана «в упор» не похожа.

Казалось бы, эта американская эвакуация – это точь-в-точь бегство англичан из Дюнкерка в мае 1940 года. Тогда, в ходе Второй мировой войны немцы окружили на побережье у Дюнкерка 10 английских, 18 французских и 12 бельгийских дивизий. Бельгийцы сразу сдались, а англичане, мобилизовав на островах все суда и рыбацкие лодки сумели перевезти через пролив Па-де-Кале в Англию (От Дюнкерка до Дувра – 72 км) почти всех англичан (около 200 тысяч) и около 140 тысяч союзников. А всё это гордо называлось «операция «Динамо»». По итогам этой операции, кроме 50 тысяч оставленных немцам пленных французов и сдавшихся бельгийцев, немцам было оставлено под Дюнкерком и 2472 артиллерийских орудия, 65 тысяч автомашин, 20 тысяч мотоциклов, 68 тысяч тонн боеприпасов, 147 тысяч тонн топлива и 377 тысяч тонн снаряжения и военного имущества, 8 тысяч пулемётов и около 90 тысяч винтовок.

Но и операция «Динамо» на афганские события никак не похожа. Дело в том, что англичанам и французам в то время противостояла лучшая в мире армия немцев, правда, Гитлер хотел видеть англичан союзниками и приказал не добивать их в Дюнкерке, но всё же это были немцы! А тут американская армия бежала от, максимум, 70 тысяч чуть ли ни индейцев с луками и стрелами.

Правда, эти операции роднит непомерные трофеи, оставленные противнику. Американцы оставили талибам (которых папуасы в России, в свою очередь, признали запрещённой организацией) оружия и техники на 85 миллиардов долларов – даже не уничтожив эти военные материалы.

Зачем оставили? Одно можно сказать с уверенностью – если оставили, то, значит, хотели оставить, значит, это могло быть целью!

И всё же – почему?! Есть мысли?

На мой взгляд, эти огромные материальные убытки США и явная договорённости с талибами, чтобы те не били удирающих американцев, выглядят так, как будто расходы на войну в Афганистане… перестали американцев удовлетворять своей мизерностью. Уже много лет подряд не было в Афганистане никаких особых даже не то, что боёв, а боестолкновений с участием американцев, – не было расхода оружия и боеприпасов, не было надлежащей траты долларов. Понятно, что уничтожать талибов США изначально и не собирались – тогда бы вообще расходы на Афганистан исчезли, но и при такой вялотекущей операции эти расходы были никчемными для разинутой пасти Пентагона.

Ведь всего только пару лет в разгар войны в Афганистане (и в разгар воровства выделяемых на войну сумм) - в 2010-2011 годах – эта война стоила США до 100 миллиардов долларов год, но к 2019 году расходы на войну упали до всего 38 миллиардов.

Афганистан перестал выполнять свои функции кормильца военно-промышленного комплекса.

У нас, когда говорят о долларах, представляют пачки зеленоватых бумажек, а надо представлять миллионы людей, которые получают эти пачки в виде зарплаты и иных доходов. И «снизить расходы» - это оставить этих людей без доходов, а хозяев этих людей – без прибыли. И поэтому всех этих бюджетных потребителей расходов, сокращение расходов бюджета радовать не может. Наоборот, всем этим людям хочется, чтобы расходы увеличивались.

И правящие круги США эти желания ежегодно удовлетворяют. Конгресс США предложил проект американского оборонного бюджета на следующий год (начинается с 1 октября) в сумме 744,2 миллиарда долларов, Джо Байден запросил 752,9 миллиардов, а Сенат – 778 миллиардов. Это при том, что в нынешнем финансовом году оборонный бюджет составил 740 миллиардов. Оно и понятно – оружие, оставленное в Афганистане, ведь надо чем-то заменить, да и какую-нибудь очередную войнушку надо развязать – принести куда-нибудь кусочек демократии.

Что касается войнушки. Смотрите, в приведенных выше числах нет логики. Вывод войск из Афганистана, это сокращение военных расходов минимум на 38 миллиардов долларов в год, но вопреки всякой логике, «правящие круги» США (хотя, кто знает, кто там реальные правящие круги?) хотят не сократить, а увеличить военный бюджет на следующий год! Как это понять? Тот же Сенат США хочет увеличить военный бюджет ещё аж на 38 миллиардов. Зачем? Новая войнушка планируется? Где?

Дебильно выглядит Байден, впрочем, там все президенты, кроме Трампа, выглядят одинаково. В телеобращении к нации Джо Байден озвучил: «Решение об Афганистане — не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран». После чего Байден, не удовлетворившись сокращением расходов на Афганистан, как видите, запланировала увеличить военные расходы на следующий год меньше, чем Сенат, но, всё же, ещё на 13 миллиардов долларов!

Так США будут переустраивать иные государства военным путём или нет?

Зачем увеличивают военные расходы?

Для чего копят силы?

Силовики везде одинаковы?

Теперь иной взгляд на «видимую часть айсберга».

Когда Горбачёв с подельниками предал союзное СССР правительство Афганистана и в 1989 году вывел с его территории 40-ю армию, то оставшееся в одиночестве и без помощи СССР правительство Наджибуллы ещё три года сражалось с моджахедами, вооружаемыми и натравливаемыми США. То есть у этого правительства в народе Афганистана были искренние сторонники, готовые с риском для жизни защищать установленные Наджибуллой порядки.

А теперь ещё эти «воины аллаха» и в Кабул не вошли, а все афганские вооружённые силы как корова языком слизала! Разбежались кто куда!

А ведь вооружённые силы Афганистана состояли из сухопутных войск и ВВС – около 200 тысяч, из 20 тысяч войск государственной безопасности и из около 150 тысяч всех видов полиции. Всего около 370 тысяч бойцов. А в рядах победивших только со стрелковым оружием талибов было едва более 70 тысяч бойцов. Как эти 70 тысяч без тяжёлого оружия и техники могли победить 370 тысяч афганских вооруженных сил плюс экспедиционные силы американской армии??

В чём сила талибов, признанных бабами российского суда запрещённой организацией?

Информационный портал «Фергана» ситуацию с талибами видит такой.

«Для молодежи, у которой нет никаких перспектив в рамках современной афганской государственной системы — из-за ее коррумпированности, кумовства, условностей этно-политического характера, — победы талибов над правительством могут послужить хорошей мотивацией вступить в движение.

«Талибан» действительно дает возможности социального роста бедной необразованной сельской молодежи, которая не хочет всю жизнь оставаться дехканами или отправляться в унизительную миграцию в Пакистан, Иран или Европу. К тому же у алибов ясная и простая идеология: надо победить правительство, чтобы построить исламский эмират, который будет справедливее, чем нынешний политический строй. Вдобавок ко всему у радикального движения появился романтический ореол «победителей США»».

А 5 сентября о том же заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. «Я думаю, что одна из фундаментальных проблем — это коррупция в правительстве... Само правительство не имеет легитимности в глазах народа. Вы видели, что произошло в итоге. Высшая правительственная элита, они все буквально вышли из строя». Как видите, не для кого не было секретом, что правительство Афганистана коррумпировано, как и правительство России, наверное, афганские власти и свой афганский Фонд борьбы с коррупцией признали экстремистской организацией. Но не помогло.

То есть движение талибов – это что-то вроде движения Навального, но только вооруженное не «умным голосованием», а автоматами Калашникова. И победа талибов выяснила то же самое, что и движение Навального в России, - что «избранной на демократических выборах власти» Афганистана совершенно нечего противопоставить идеям справедливости талибана. Правда, не знаю, пробовало ли правительство Афганистана вести идеологическую борьбу с талибами или оно, как Кремль в деле с Навальным и остальной реальной оппозицией, ограничивается только антиконституционным насилием над оппозицией, но факт остаётся фактом – за этих уродов у власти Афганистана массы солдат и полиции умирать и убивать не собираются! Даже те не собираются, кого эти уроды власти в Афганистане осыпали деньгами во имя своего спасения, - эти мерзавцы в погонах, творившие по заданию правительства насилие над народом, просто сбежали. (Смешно – в Англии сбежавших афганских спецназовцев решили принять в британский спецназ. Принять в спецназ «опущенных» - «это пять!»).

Да разве дело только в этом? Ведь только дебильностью людей у власти практически всех государств мира можно объяснить, почему эти люди у власти и элиты этих стран не способны бороться даже с архаичными идеями мусульманства - почему несказанно этих идей боятся.

Правда, не известно, каково будет поведение талибов в дальнейшем, но на сегодня представители Талибана, как ни странно, выглядят в умственном отношении выше «папуасов» у власти в тех же странах СНГ. Смотрите, в Афганистане, согласно Википедии: «Узбеки — четвёртая или пятая по численности этническая группа, крупнейшая тюркоязычная этническая группа в Афганистане, их доля предположительно около 5%». Тем не менее, посол Узбекистана в Кабуле сообщил, что: «Представителем «Талибана» подтверждено, что узбекский язык, наряду с языками пушту и дари, будет и впредь оставаться одним из официальных языков Афганистана. Его изучению и развитию в Афганистане, со слов официального представителя талибов, будет придаваться важное значение со стороны нового руководства страны».

Сравните талибов не только с прибалтийскими папуасами, но и со «свідомими» «папуасами», захватившими власть на Украине, которые запретили русский язык, хотя на Украине на русском разговаривает практически всё население. А талибы во имя единства Афганистана делают государственным даже язык всего 5% населения. Ну и кто тут настоящая террористическая организация – Талибан или власть на Украине?

Но нам должно быть интересно не это, а то, как поведет себя армия, Росгвардия и полиция России, если возникнет необходимость рисковать своей жизнью во имя Кремля? Понятно, что в этих организациях немеряно подлецов, но, всё же, избивать безоружных – это одно, а жизнью рисковать во имя мерзавцев Кремля – это несколько другое?

Не так ли?

И это ещё повод задуматься, почему власть в России так жаждет, чтобы народ пришёл на выборы – власти России надо показать силовикам России, что Кремль имеет хоть какое-то отношение к народу России. А без реального прихода народа на голосование, никакими фальсификациями результатов это не покажешь.

Ведь вакцинация лишний раз ткнула Кремль мордой в факт, что народ в России не верит в болтовню Кремля и его прихлебателей даже в условиях запугивания людей смертью. А уж в предвыборные обещания, да ещё и с сидящим в тюрьме Навальным…