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Московский листок

39% респондентов заявили о своём отрицательном отношении к электронному голосованию

Опубликовано 06.09.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы собянин бюджет
39% респондентов заявили о своём отрицательном отношении к электронному голосованию

В течение последнего года было написано немало статей о подлинной сути вводимого электронного голосования. Мы многократно заявляли о высоком риске усиления манипулирования избирательным процессом в случае воплощения в жизнь соответствующих «новаций». Признаем, что данная настороженность начинает встречать понимание со стороны общества. Так, почти половина москвичей не испытывает доверия к электронному голосованию.

 

Проведённый недавно социологический опрос жителей столицы подтвердил настороженное отношение москвичей к новациям власти. Так, 39% респондентов заявили о своём отрицательном отношении к электронному голосованию. Для столицы, пользующейся в сравнении с другими субъектами Российской Федерации большими благами, это весьма существенный показатель.

 

Речь идёт именно об опасении москвичей возможности использования властью электронной процедуры голосования в своих интересах. Так, на вопрос о причинах непринятия соответствующего явления 47% опрошенных заявили о возможности фальсификации итогов выборов. 19% не доверяют подсчёту голосов. 14% расценивают соответствующее голосование как непрозрачное. По мнению 11% респондентов, данная процедура представляется сложной и непонятной.

 

События последних месяцев действительно заставляют насторожиться действиями правящих кругов. Скандалы с внедрением и сливом в режим открытого доступа паспортных данных участников электронного голосования, высокая вероятность использования их злоумышленниками с целью рассылки участникам процесса фишинговых писем о полагающимся им вознаграждениях, равно как и отсутствие со стороны разработчиков и заказчиков системных мер по защите данных пользователей, — всё это не может не наводить мысль на наличии подвоха в действиях тех кто играет против собственного народа. Впрочем, не стоит забывать, что все действия капитала направлены отнюдь не на расширение возможностей свободного волеизъявления народа. В условиях эскалации кризиса и нарастания протестных настроений жителей России от «верхних десяти тысяч» по определению ничего невозможно ожидать. Ничего кроме новых ухищрений, направленных на сохранение господствующего положения властей, на цементирование политического пространства. Отрадно, что внушительное число москвичей начинают осознавать реальное положение вещей. Но этого недостаточно. Активное участие в нормальных выборах всех уровней (при явке на избирательный участок) и готовность в дальнейшем последовательно защищать подлинные итоги народного голосования являются условием победы общества над манипуляторами.

 

Т.А.



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