Полиция прервала матч двух сильнейших команд мира

Матч между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года был прерван появившейся на поле бразильской полицией из-за не прошедших карантин игроков.

На десятой минуте произошла потасовка между аргентинскими игроками и членами тренерского штаба соперника. Причиной стало появление на поле бразильских полицейских и представителей министерства здравоохранения страны. Это не устроило аргентинскую команду, и игроки приняли решение уйти в подтрибунное помещение. На тот момент счет во встрече был 0:0.

Встреча была прервана из-за нарушения протокола по коронавирусу. Бразильская сторона заявила, что четверо аргентинских игроков из Английской премьер-лиги (АПЛ) — Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро — не прошли 14-дневный карантин и не могут принимать участие во встрече.

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Отличная идея, как остановить войну на Донбассе! В самый разгар наступления на поле боя появляются полицейские и представители минздрава Украины и заявляют, что бойцы народной милиции ДНР не прошли карантин. Всё! Война окончена!

И с выборами 17 числа так можно.

Если партия власти проигрывает, то на участках появляется полиция с сотрудниками Росздравнадзора, и снимает с голосования не прошедших карантин кандидатов!

И никому даже присутствовать не обязательно - на предвыборных плакатах все без масок!

А.Б.