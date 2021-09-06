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Московский листок

Суд запретил Google и "Яндексу" выдавать в поиске "умное голосование"

Опубликовано 06.09.2021 в разделе комментариев 0

Суд запретил Google и "Яндексу" выдавать в поиске "умное голосование"

Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче обозначение «Умное голосование» Алексея Навального. Это сделано в качестве обеспечительных мер по иску ООО «Вулинтертрейд», которое зарегистрировало аналогичный товарный знак.

«Вулинтертрейд» была зарегистрирована в 2017 году в Ставропольском каре. Компания занимается переработкой и продажей овечьей шерсти. В июне фирма зарегистрировала товарный знак «Умное голосование».

Соратник Алексея Навального Иван Жданов в публикации в инстаграме назвал такое решение суда незаконным.

"В Администрации президента посовещались и решили, а давайте как мы обманем Гугл: сделаем вид, что никакой политики нет, а есть хозяйственный спор и арбитражный суд, который вот принял независимое решение. Наивно думать, что какой-то ОООшке можно зарегистрировать товарный знак за месяц, а потом быстро подать иск в Московский суд и сразу получить обеспечительные меры", - пишет Жданов.

"Умное голосование» не предмет коммерческого оборота, используется нами уже несколько лет (что говорит о злоупотреблении права истцом). Суд вообще проходит даже без нашего участия. Рассчитываем, что Гугл не будет исполнять это решение. Но понятно, что это решение – пробный шар, в дальнейшем они также будут видимость защиты интеллектуальных прав для борьбы с нашими проектами. Понятно, что Яндекс, который находится в России, будет выполнять решения", - отметил он.

 



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