Шойгу упорствует в своем желании строить города

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в интервью РБК о реакции президента России Владимира Путина на слова о нехватке денег на строительство новых городов в Сибири от одного из участников совещания по макроэкономическим проектам.

«Не вспомню точно кто сказал: "Денег же нет". На что Владимир Владимирович ответил: "Их никогда не будет, если не начать что-то делать — никогда денег и не будет"», — поделился он.

Шойгу подчеркнул, что для запуска успешных экономических проектов необходимо достаточно природных ресурсов, энергии, технологий, людей и финансов. Всего-то!

«В Сибири сегодня в достатке ресурсов и энергии. Для начала достаточно людей. Так что требуется создать новые производства с новыми технологиями и определить финансовые источники для запуска процессов», — заключил Шойгу. По его словам, данные процессы позволят создать «новые стоимости» и дадут новые объемы и источники средств.

Что-то я до конца не понял, какие процессы позволят создать новые стоимости, и что это такое?

Зато я так понял, что для министра обороны создать на пустом месте новые производства с новыми технологиями – вообще плевое дело.

Удивительно, что до сих пор он из не создал…