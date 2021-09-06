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Московский листок

В Питере все хотят стать Борисами Вишневскими

Опубликовано 06.09.2021 в разделе комментариев 0

В Питере все хотят стать Борисами Вишневскими

Кандидаты-самовыдвиженцы в законодательное собрание Санкт-Петербурга по одномандатному округу №2, сменившие имена на «Борис Вишневский», на плакате для избирательных участков будут представлены фотографиями с теми же бородами и прическами, что и кандидат от «Яблока», депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Полное имя депутата — Борис Лазаревич Вишневский. Его тезка с отчеством «Иванович» ранее был Виктором Быковым, тезка с отчеством «Геннадьевич» — Алексеем Шмелевым.

Интересно, сколько Сергеев Собяниных будет на выборах в будущем году? Про Владимира Путина даже подумать боюсь…

Представляете, приходите на участок голосовать, а там в бюллетене одни Путины!

 



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