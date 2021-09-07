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Московский листок

Новые хозяева появились и потребовали

Опубликовано 07.09.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

жкх жилье закон
Новые хозяева появились и потребовали

6 сентября 2021 г. возобновились строительные работы по адресу Аминьевское шоссе 7. Напоминаем, данные работы ведутся конторой «Пионер Финанс» в целях выживания из дома жильцов, ну и использования освободившейся площади в коммерческих целях.

14 августа аналогичные работы случайно совпали с пожаром (тушили всем домом).

26 августа состоялся коллективный визит жильцов домов 7 и 9 по Аминьевскому шоссе в префектуру. После этого, 27 августа работы были наконец основательно остановлены полицией. Точнее это тогда жильцам показалось что основательно, а как оказалось менее чем на 10 дней.

Напоминаем, дома по Аминьевскому шоссе 7 и 9 являются бывшими общежитиями. По ст. 18 закона «О приватизации Жилищного фонда», указу президента РФ от 10 января 1993 года N 8, они, как и прочие бывшие общежития, должны были быть переданы в муниципальный жилой фонд, а на их жильцов (по ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса») должны распространяться права на заключение договора социального найма и приватизацию. Увы, достаточно часто данный закон нарушается, особенно в городах с высокими ценами на недвижимость. Так и дома по Аминьевскому шоссе 7 и 9 были сначала захвачены Моспромстроем, затем, при посредническом участии «Пионер эстейт» проданы в «Пионер Финанс». Понятно, что данный бизнес провернули не для того, чтобы обеспечить жильцам надлежащий уровень коммунального обслуживания и прочее соблюдение их прав.

Новые хозяева появились в домах 9 и 7 по Аминьевскому шоссе 24 июля 2021 года и потребовали от всех жильцов переселения на ул. Гурьянова, дом 53 (причём, непонятно в каком статусе и насколько быстро после этого на улицу). Также господа бизнесмены потребовали от двух семей покинуть дом, мотивируя это тем, что данные семьи являются очередниками города, уже получившими субсидии на жильё (в реальности не являются и ничего не получали).



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Всего комментариев к статье: 1
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Очкарик написал 07.09.2021 14:10
Да пилювали новые хозяева на какие-то, панимаешь, законы ! Ведь они как их устанавливают, так и пилюют на них. Да-с !
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