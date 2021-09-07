Фраза совершенно непредставимая. Бельмондо не может умереть. Он фантастически крут, он невероятно силен, он здоров как бык...
Конечно, такая неприятность случается со всеми рано или поздно.
Но не с Бельмондо!
Нет, этого не может быть.
А.Б.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Умер Бельмондо...
Фраза совершенно непредставимая. Бельмондо не может умереть. Он фантастически крут, он невероятно силен, он здоров как бык...
Конечно, такая неприятность случается со всеми рано или поздно.
Но не с Бельмондо!
Нет, этого не может быть.
А.Б.
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соул написал 07.09.2021 00:14
Ушла целая эпоха кино.
Сейчас таких нет и не предвидится.