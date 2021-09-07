Умер Бельмондо...

Фраза совершенно непредставимая. Бельмондо не может умереть. Он фантастически крут, он невероятно силен, он здоров как бык...

Конечно, такая неприятность случается со всеми рано или поздно.

Но не с Бельмондо!

Нет, этого не может быть.

А.Б.