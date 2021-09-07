Депортация в ад

Русский человек сочувствует и сопереживает всем горестям и несчастьям ближнего.

Русский чиновник – жестокий и хладнокровный робот, который может росчерком пера обречь человека на гибель.

В понедельник 6 сентября в Волгограде рассматривается дело о депортации в Афганистан семьи афганских граждан Ширзай Мохаммада и Ширзай Роны с тремя маленькими детьми.

Семья приехала в Россию в 2019 году, а в 2020 им отказали во временном убежище. Сейчас уже дело дошло до суда по депортации. Чиновники считают, что в Афганистане, захваченном Талибаном (запрещенная в РФ террористическая организация), семье ничего не угрожает.

И я опять вспомнила, как под этим предлогом пытались экстрадировать на Украину наших товарищей, противников Евромайдана, против которых на Украине были заведены уголовные дела по обвинению в сепаратизме.

Ополченец из Славянска Белка, высококвалифицированный специалист-зоотехник Хомутовский, бывший «регионал» из Львова Лах, профессор Татьяна Мармазова, ополченец Николай Трегуб – все они висели на волоске от украинских застенков, и только напряженная борьба за них спасла Россию от этого позора.

Причем я убедилась – какой-то безымянный клерк ставит галочку напротив фамилии, а потом требуются гигантские многомесячные усилия – от экс-премьера Николая Азарова до депутатов Госдумы Затулина и Шаргунова, чтобы спасти человека от высылки прямо в тюрьму СБУ.

Сегодня в информационном поле широко распространяется идея, дескать, талибы уже не те, они не такие изверги, лишающие женщин права на медицинскую помощь, и забивающие камнями за открытое лицо.

Но вот совсем свежее свидетельство:

« МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Посольство Афганистана в России дало первый комментарий после смены власти в Кабуле: в дипмиссии заявили, что получают много свидетельств "жутких действий талибов".

"Общественность Афганистана в шоке от происходящего в стране. Посольство получает множество писем со ссылками на видео с жуткими действиями талибов. Мировое сообщество должно видеть и осознавать, что происходит в Афганистане", - говорится в письме посольства Афганистана, поступившем в распоряжение РИА Новости».

Достаточно зайти на телеграмм-каналы,или на новостные ленты, чтобы убедиться – Афганистан входит в полосу новых кровопролитных войн и расправ над противниками Талибана.

Совершенно понятно, что, во-первых, идеология Талибана не подразумевает даже намека на прогресс и соблюдение прав человека, а во-вторых, сами талибы, будучи не вертикальной структурой, не могут контролировать полностью все процессы, протекающие в провинциях, где судьбы людей решают местные командиры боевиков.

Запрет на музыку талибами привел к убийству народного исполнителя Фавада Андараби, а запрет на открытое лицо для женщин привело к тому, что городе Талукан (центр провинции Тахар) боевики застрелили девушку посреди улицы. Причиной, предварительно, стало то, что она вышла из своего дома без паранджи.

Совсем свежая новость : «В столице афганской провинции Гор городе Чагчаран боевики движения «Талибан» (запрещено в России) застрелили женщину-полицейского Бану Негар на глазах у ее мужа и детей. Об этом сообщает BBC News.

Женщина работала в местной тюрьме и была на восьмом месяце беременности».

На самом деле таких случаев десятки и сотни, есть и еще более страшные и кровавые, такие как история начальника полиции провинции Логар, которого четвертовали. Отрезали ноги, руки и оставили умирать на палящем солнце, на глазах специально согнанных людей, пока кто-то сердобольный потом его не пристрелил.

Пока распространение подобной информации невыгодно глобальным игрокам. Невыгодно американцам, поскольку окончательно дискредитирует результат их двадцатилетней оккупации, невыгодно талибам, поскольку они сейчас чрезвычайно нуждаются в признании своей власти легитимной.

К сожалению, и российская дипломатия в лице посла в Афганистане присоединилась к хору тех, кто восхваляет «перековавшихся» талибов.

Договоренностей с талибами ожидает Китай, у которого заморожены огромные инвестиции на территории Афганистана.

Силы сопротивления талибам фактически лишены и военной и информационной поддержки.

Но это не изменяет реальной ситуации – в Афганистане власть переходит к самой реакционной, самой жестокой и радикальной, полностью подконтрольной Пакистану, организации боевиков, где смерть угрожает каждому, осмелившемуся не подчиниться жестким правилам и установкам.

В этих условиях решение депортировать семью в Афганистан – не просто не законно и не гуманно. Это бесчеловечно, поскольку лишает человека права на свободу и жизнь.

К сожалению, история новой России изобилует негативными примерами.

Так органами МВД было отказано в предоставлении временного убежища Саиду Гуламу Ясину ( Саид Гулам Хусиан), который одиннадцатилетним ребенком в 1985 году попал из Афганистана в СССР, по программе поддержки афганских детей-сирот, как ребенок деятелей, поддерживающих правительство Бабрака Кармаля.

За тридцать с лишним лет афганец окончил школу, среднее специальное учебное заведение, обзавелся семьей и детьми. Естественно, он полностью утратил связи с Афганистаном, который пережил за это время поражение правительство Наджибуллы, приход к власти моджахедов, затем захват власти Талибаном, оккупацию США, а теперь возвращение власти талибов.

Но…права получить даже статус временного убежища в России Саид Гулам Ясин не приобрел, и ему постоянно угрожают депортацией в чужую страну, которая преследует за атеизм, из страны, которая стала ему родной.

Не получила должного освещения и позорная страница истории с Героем Советского Союза афганским космонавтом, о котором рассказала известный политик Дарья Митина – дочь создателя и руководителя афганского национального телевидения в 1980-х годах, внучка афганского премьер-министра в 1960-х года

«…Вот первый космонавт, единственный афганский космонавт, Абдул Ахад Моманд, которого мы выучили, который полетел в космос. В космос – из Афганистана! Из средневековой страны, находящейся на стадии разложения родоплеменного строя, полетел космонавт! И он, естественно, после 1992 года приехал в Москву. Мыкался здесь, мыкался, никакой правовой легализации не получил. Это он-то, символ советско-афганской дружбы! Жил здесь на Черкизоне, чем-то там торговал. Без паспорта, без документов, без каких-то перспектив. Потом ему надоело, он плюнул на всё, уехал в Германию. Сейчас живёт в Германии. То есть это не просто свинство, это позорно наплевательское отношение».

Ошибки и жестокость чиновников ложится потом пятном на всю Россию.

Нужно не допустить, чтобы высылка семьи афганцев Ширзай Мохаммада и Ширзай Роны продолжила эту постыдную рутинную бесчеловечность.